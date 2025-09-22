TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất chức danh, chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố 22/09/2025 16:25

(PLO)- Thành ủy TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đảng bộ TP.HCM (từ ngày 1 đến ngày 15-9).



Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM tập trung, đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc các sở, ngành và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM; đảm bảo tiến độ chung tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực tiễn tình hình TP.HCM.

Cùng đó, chỉ đạo phương án sắp xếp, mô hình tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp xã hiện nay. Đồng thời, UBND TP cũng cần sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương có phương án quản lý, khai thác sử dụng các trụ sở dôi dư TP.HCM và cấp xã.

Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM chỉ đạo việc rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, định hướng chỉ đạo của Trung ương; quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề khó, vướng mắc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, hỗ trợ.

Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo, tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương cấp tại Đảng bộ TP.HCM, báo cáo Thường trực Thành ủy hàng tuần và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy 2 tuần/lần.



Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bám sát yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát các đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp.