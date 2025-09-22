Bộ Chính trị chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 22/09/2025 12:48

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 và bốn phó bí thư tỉnh ủy.

Sáng 22-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng 396 đại biểu chính thức đại diện gần 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó có 56 đại biểu đương nhiên, 340 đại biểu chỉ định.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đại hội lần này phải khẳng định quyết tâm đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm cho Khánh Hòa sau đại hội. Ảnh: AB

Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở sáu nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đầu tiên là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Thứ hai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, tập huấn liên tục, gần dân, sát dân, chủ động đến với dân.

Thứ ba, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả bảy Nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia; chú trọng hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ năm, phát huy cao vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: AB

Một nhiệm vụ nữa được Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau đại hội, cấp ủy khoá mới khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội; triển khai chương trình hành động với sự phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Khánh Hòa có đường bờ biển dài gần 500 km và bốn vịnh biển với những giá trị đặc biệt, như Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang và Vĩnh Hy, có vùng biển khơi rộng lớn, hàng trăm đảo lớn nhỏ, trong đó có Quần đảo Trường Sa và đặc khu Trường Sa, đây là những lợi thế để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển.

Do đó, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Khánh Hòa cần xác định phát triển những lĩnh vực trụ cột như công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao... tiếp tục phát triển ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, mang tầm vóc, đẳng cấp quốc tế.