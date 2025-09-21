Khánh Hòa vững bước tiến vào 'thập niên nâng tầm phát triển' 21/09/2025 12:15

(PLO)- "Khánh Hòa vững bước tiến vào thập niên nâng tầm phát triển, đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương" là một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 21-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trù bị.

Dự phiên trù bị có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương và 396 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch gồm 11 người, đoàn thư ký gồm 3 người, ban thẩm tra tư cách đại biểu 5 người.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I. Ảnh: K.H

Phiên trù bị đã thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy đại hội. Đồng thời, thông báo Tổ đại biểu và địa điểm thảo luận và triển khai một số nhiệm vụ, nội dung trong phiên Đại hội chính thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I có phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Trách nhiệm – Đột phá – Phát triển”.

Chủ đề đại hội là “Tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; phát huy truyền thống cách mạng; chung sức, đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phát triển; xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng cao; Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc”.

Đại hội được tổ chức trong 3 ngày (21, 22 và 23-9), sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch. Ảnh: K.H

Bên cạnh đó, đại hội báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; tham luận, thảo luận góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Ngoài ra, đại hội cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030; công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030; công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khánh Hòa vững bước tiến vào thập niên nâng tầm phát triển

Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định quan điểm phát triển của tỉnh Khánh Hòa và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới.

Theo đó, Khánh Hòa xác định vững bước tiến vào thập niên nâng tầm phát triển, đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, điểm danh đại biểu qua Ứng dụng Giải pháp Đại hội Đảng triển khai tại đại hội. Ảnh: K.H

Tỉnh xác định đầu tư hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả.

Khánh Hòa cũng hướng đến mục tiêu người dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc. Hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, môi trường được bảo vệ; có năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu trên, Khánh Hòa đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, chuyển dịch kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển; phát triển văn hóa, con người thực sự trở thành nền tảng, động lực to lớn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: K.H

Ngoài ra, tỉnh cũng đề ra 6 giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tập trung tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các lĩnh vực kinh tế. Trong đó, tỉnh tập trung các lĩnh vực như kinh tế biển; công nghiệp; năng lượng; du lịch, dịch vụ; đô thị, xây dựng; nông, lâm, thủy sản; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Báo cáo chính trị còn xác định 3 khâu đột phá của tỉnh. Một là hoàn thiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách. Hai là phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Ba là tập trung nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng số, hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp.