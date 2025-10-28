Clip xe bồn phát nổ ở Hưng Yên rồi bốc cháy dữ dội sau khi cố qua barie 28/10/2025 21:14

(PLO)- Xe bồn phát nổ rồi bốc cháy dữ dội sau khi cố qua barie, gây cháy hỏng cả xe máy người đi đường.

Khoảng 19 giờ tối 28-10, xe bồn chở khí hóa lỏng chạy trên đường vào khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) thì bị sự cố, phát nổ rồi bốc cháy.

Xe bồn trước khi phát nổ, chạy qua barie.

Video clip lấy từ camera hành trình của xe đi sau xe bồn cho thấy chiếc xe bồn mang BKS đăng ký ở Hà Nội, khi qua barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường (đoạn Khu công nghiệp Phố Nối A) thì bồn va vào barie.

Camera hành trình ghi lại thời khắc xe bồn phát nổ.

Tài xế cố lái xe qua barie thì bồn phía sau va thanh ngang barie và phát nổ lớn.

Khí hóa lỏng trong bồn bắn ra và bốc cháy dữ dội. Vụ nổ làm một số người đang đi xe máy bị ngã xuống đường.

Sau phát nổ, xe bồn bốc cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Hưng Yên cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập lửa để không cháy lan ra khu vực xung quanh.

Hiện trường cho thấy chiếc xe bồn bị cháy hỏng, cạnh đó có xe máy cũng bị cháy, hư hỏng.

Hiện trường xe bồn bốc cháy.

Rất may vụ nổ và cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.