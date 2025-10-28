Lâm Đồng: Sạt lở trên đèo D’Ran, khuyến cáo phương tiện lưu thông theo hướng Quốc lộ 27

Tối 28-10, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng gần 21 giờ cùng ngày, tại km 262 + 400 vị trí cầu Treo đèo D’Ran thuộc Quốc lộ 20 (đoạn qua địa bàn xã D’Ran) xảy ra sạt lở; lượng đất đá đổ xuống khá lớn, hiện không đảm bảo lưu thông.
Theo ghi nhận ban đầu, ngoài vị trí sạt lở đất đá phía taluy dương khá lớn xuống lòng đường thì ngay giữa vạch kẻ phân làn Quốc lộ 20 bị nứt dài khoảng 10m.
Ngay khi nhận được tin báo, Phòng PC08 đã phối hợp với lực lượng liên quan của phường Xuân Trường – Đà Lạt và xã D’Ran phân luồng, tạm thời chốt chặn không cho xe lưu thông hai chiều lên xuống.
Đối với các phương tiện từ tỉnh Khánh Hòa đi phường Xuân Trường – Đà Lạt (từ hướng đèo Ngoạn Mục), Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo nên chọn hướng tuyến di chuyển từ xã D’Ran theo Quốc lộ 27 sau đó vòng ra Quốc lộ 20 lên đèo Prenn hoặc Mimosa.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ 2 ngày qua trên địa bàn làm 1 người tử vong, 255 nhà dân bị ngập, hơn 670ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đèo, tuyến quốc lộ bị sạt lở... thiệt hại tài sản ước tính hơn 24 tỉ đồng.