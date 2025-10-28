Lâm Đồng: Sạt lở trên đèo D’Ran, khuyến cáo phương tiện lưu thông theo hướng Quốc lộ 27 28/10/2025 22:19

(PLO)- Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế nên di chuyển theo hướng tuyến Quốc lộ 27 do đèo D’Ran, cung đường nối phường Xuân Trường – Đà Lạt với vùng biển Phan Rang bị sạt lở nặng.

Tối 28-10, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng gần 21 giờ cùng ngày, tại km 262 + 400 vị trí cầu Treo đèo D’Ran thuộc Quốc lộ 20 (đoạn qua địa bàn xã D’Ran) xảy ra sạt lở; lượng đất đá đổ xuống khá lớn, hiện không đảm bảo lưu thông.

Theo ghi nhận ban đầu, ngoài vị trí sạt lở đất đá phía taluy dương khá lớn xuống lòng đường thì ngay giữa vạch kẻ phân làn Quốc lộ 20 bị nứt dài khoảng 10m.

Khoảng 21 giờ 40 phút, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phân luồng, căng dây cảnh báo tạm thời chưa cho phương tiện lưu thông. Hướng dẫn các phương tiện lưu thông hướng tuyến khác đèo Mimosa hoặc Prenn để đi Phan Rang.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng PC08 đã phối hợp với lực lượng liên quan của phường Xuân Trường – Đà Lạt và xã D’Ran phân luồng, tạm thời chốt chặn không cho xe lưu thông hai chiều lên xuống.

Đối với các phương tiện từ tỉnh Khánh Hòa đi phường Xuân Trường – Đà Lạt (từ hướng đèo Ngoạn Mục), Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo nên chọn hướng tuyến di chuyển từ xã D’Ran theo Quốc lộ 27 sau đó vòng ra Quốc lộ 20 lên đèo Prenn hoặc Mimosa.

Lực lượng công an, dân quân xã D'Ran và phường Xuân Trường - Đà Lạt có mặt chuẩn bị công tác dọn dẹp đất đá, cây sạt lở tại vị trí cầu Treo, đèo D'ran.