Lâm Đồng: Nhiều nơi ngập nặng do mưa lớn, thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng 28/10/2025 09:12

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Lâm Đồng sạt lở, hơn 150 căn nhà ngập sâu trong nước.

Sáng 28-10, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết mưa lớn từ ngày 26 đến 7h ngày 28-10 khiến nhiều nơi ngập, sạt lở nặng, ước tính thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đưa người dân tại thôn Định An, xã Hiệp Thạnh, bị ngập nặng tới nơi an toàn tối 27-10.

Cụ thể, tại xã Thuận Hòa lượng mưa lên tới 181mm, Hàm Thạnh 116mm, Tân Lập 101mm, Tân Phước 99mm, Sông Lũy 95mm, Hàm Thuận 80mm, Bắc Ruộng 73mm, Nam Thành 75mm... gây ngập lụt, thiệt hại về nhà cửa, giao thông, sản xuất nông nghiệp.

Mưa lũ làm một người tử vong tại xã D'Ran (bà Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2, xã D’Ran). Chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân vào khoảng 4 giờ sáng 28-10.

Về thiệt hại về nhà ở, tài sản thống kê từ các xã Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Sông Lũy, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thạnh, D’Ran…ngập trên 150 căn nhà, hơn 350 ha cây trồng bị ngập úng.

Về hạ tầng, giao thông tại xã Phan Sơn, Quốc 28B xảy ra lở ta-luy dương gây ách tắc giao thông, nước tràn qua đường gây khó khăn cho phương tiện giao thông qua lại.

Xã Hàm Kiệm có 2 công trình đường tràn ngập trên 2m, chia cắt giao thông từ 3 giờ ngày 27-10 đến nay. Ngoài ra, một số khu vực ven sông Cà Ty, suối Thị, sông Cát cũng đang bị ngập úng.

Lực lượng Công an phường Phan Thiết hỗ trợ dân vùng ngập đến nơi an toàn.

Xã Hàm Liêm có 10 tuyến đường bê tông đang ngập lụt với tổng chiều dài khoảng 20km. Ngoài ra, tại một số khu vực tổ 6, 7, 8 thôn Hội Nhơn bị ngập lụt, hiện nước tiếp tục lên và chưa thống kê, đánh giá được thiệt hại,..

Theo ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, hiện nay tại một số công trình hồ thủy lợi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường. Dự báo trong 24h tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (trên 100mm).