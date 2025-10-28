Đèo Đại Ninh, Sông Pha đã thông tuyến sau khi bị sạt lở 28/10/2025 09:05

(PLO)- Các điểm sạt lở tại đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B, đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 qua Lâm Đồng đã được khắc phục, lưu thông hai chiều.

Sáng 28-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B, đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 đã được thông tuyến trở lại tối 27-10 sau khi lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi xảy ra sạt lở trên đèo Đại Ninh, hơn 80 người thuộc Ban Quản lý dự án số 5- Cục Đường bộ Việt Nam, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, công an, dân quân hai xã Phan Sơn, Tà Hine cùng phương tiện tiến hành dọn dẹp đất đá, khắc phục sạt lở.

Các phương tiện dọn dẹp đất đá sạt lở trên quốc lộ 28B.

Đến khoảng 20 giờ ngày 27-10, điểm sạt lở trên đèo Đại Ninh đã được khắc phục. Hiện các phương tiện lưu thông trở lại trên quốc lộ 28B cả hai chiều.

Tại điểm sạt lở ở đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, lực lượng chức năng hai tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa phối hợp triển khắc phục. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng vừa ứng trực, vừa điều tiết giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông đã cử hai tổ đến hiện trường khắc phục, bốn tổ điều tiết giao thông. Đến khoảng 2 giờ ngày 28-10, sạt lở trên đèo Sông Pha đã được khắc phục hoàn toàn, các phương tiện lưu thông trở lại.