Khung giờ CSGT TP Huế tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn 10/11/2025 19:09

(PLO)- Lực lượng CSGT TP Huế sẽ phối hợp, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo khung giờ tại khu vực nội thị, ngoại thành và khu công nghiệp.

Tối 10-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, chỉ trong ngày đầu ra quân, mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đơn vị đã lập biên bản 105 trường hợp vi phạm.

CSGT TP Huế ra quân xử lý nồng độ cồn.

Đợt cao điểm này nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia gây ra. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an các phường, xã và các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra khép kín trên toàn TP.

Các tổ công tác tập trung tại các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, đường nội thị và các khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí như nhà hàng, quán nhậu, karaoke.

Các tuyến đường trọng điểm được kiểm soát gồm: Bà Triệu, Hùng Vương, Chu Văn An, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Phạm Văn Đồng.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra theo nhiều khung giờ:

Khu vực nội thị: 12h00–14h00 và 19h30–24h00.

12h00–14h00 và 19h30–24h00. Vùng ngoại thành: 18h30–21h00.

18h30–21h00. Khu công nghiệp: 19h00–22h00.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, CSGT còn sử dụng mô tô tuần tra cơ động quanh khu vực kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp quay đầu xe, trốn tránh việc kiểm tra.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã lập biên bản tổng cộng 280 trường hợp vi phạm (68 ô tô, 212 mô tô) với 351 lỗi. Trong đó, có 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (ba ô tô, 102 mô tô). Lực lượng CSGT đã tạm giữ 106 phương tiện.