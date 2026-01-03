Xe mang biển số nước ngoài vượt ẩu tại Hà Tĩnh 03/01/2026 09:08

(PLO)- Người dân thấy xe mang biển số nước ngoài vượt ẩu đã phản ánh lên Cục Cảnh sát giao thông.

Sáng 3-1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sau khi nhận phản ánh của người dân về việc xe đầu kéo biển số nước ngoài lưu thông tại Hà Tĩnh vượt ẩu, Cục đã giao Phòng CSGT, Công An tỉnh Hà Tĩnh xác minh, xử lý.

Cụ thể, người dân cung cấp hình ảnh, clip thể hiện ô tô biển số Lào UN-1003 kéo theo moóc UN-1007 chạy vượt ẩu trên đường ở Hà Tĩnh vào ngày 27-12-2025.

Người dân phản ánh xe mang biển số nước ngoài vượt ẩu.

Qua xác minh của Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT, Công An tỉnh Hà Tĩnh, xe mang BKS đăng ký ở nước ngoài nhưng tài xế là anh Lê Tiến D (43 tuổi, trú xã Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Quá trình làm việc, anh D đồng ý với hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp nhận xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh D. Theo đó, anh D đã điều khiển xe đầu kéo vượt xe trong trường hợp không được vượt vào hồi 15 giờ 27 phút chiều 27-12-2025 trên quốc lộ 15 (thuộc địa phận xã Hà Linh, Hà Tĩnh).

Cán bộ CSGT làm việc với tài xế Lê Tiến D (trú Hà Tĩnh).

Hành vi vi phạm của anh D được quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024. Mức phạt tiền 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT và Cục trưởng Cục CSGT cảm ơn quần chúng nhân dân đã đóng góp ý kiến và gửi thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông nhằm xây dựng nền giao thông văn minh, an toàn.