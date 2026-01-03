Clip 2 xe khách tạt đầu xe đối thủ trên quốc lộ 14C 03/01/2026 10:09

(PLO)- Do mâu thuẫn tranh giành khách, hai xe khách 16 chỗ ở Gia Lai đã tạt đầu xe khách đối thủ chạy hướng ngược lại trên quốc lộ 14C, gây bức xúc.

Sáng 3-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai xác nhận Công an xã Ia Nan đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai xác minh, xử lý trường hợp hai xe khách 16 chỗ “tạt đầu xe khách đối thủ” xảy ra trên quốc lộ 14C qua địa bàn.

Theo ông Quỳnh, nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách, dẫn đến có hành vi “tạt đầu xe" đi ngược chiều.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông đang mời những người liên quan lên xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Clip ghi lại thời điểm hai xe khách 16 chỗ có hành vi "tạt đầu xe đối thủ".

Theo đó, vụ việc xảy ra sáng ngày 3-1, trên quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm xảy ra, hai xe khách có hành vi “tạt đầu xe đối thủ” đang chở khách hướng ngược chiều, di chuyển từ xã Ia Pnôn đi xã Ia Nan. Vụ việc chưa xảy ra va chạm nên không có ai bị thương.

Sau khi clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước hành vi nguy hiểm của hai xe khách và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.