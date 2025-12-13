Xe container băng băng đi ngược chiều ở phường Phú An 13/12/2025 20:25

(PLO)- Clip ghi lại cảnh một xe container đi ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú An, TP.HCM), CSGT đang xác minh để xử lý.

Ngày 13-12, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Bắc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) cho biết đang xác minh làm rõ chiếc xe container đi ngược chiều để xử lý nghiêm.

Clip người dân quay lại cảnh xe container đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một chiếc xe container đi ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn đi qua phường Phú An (TP.HCM).

Điều đáng nói là chiếc xe container này đi một đoạn khá dài và đi cũng khá nhanh. Các phương tiện trên đường đều phải né chiếc xe container này để đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân bức xúc vì chiếc xe đi như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường và đề nghị lực lượng CSGT phải xử lý nghiêm.