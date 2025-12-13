Cô gái đóng giả Việt kiều lừa tiền của 2 phụ nữ 13/12/2025 18:48

(PLO)- Là phụ nữ nhưng Đinh Mộng Duy đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, đóng giả nam giới là Việt kiều giàu có để tán tỉnh, chiếm đoạt tài sản của 2 cô gái tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chiều 13-12, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Đinh Mộng Duy (26 tuổi, trú xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 12-2025, Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) tiếp nhận đơn tố giác của chị H. (trú tại Hà Nội) và chị L. (cùng 30 tuổi, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt kiều lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an làm rõ: Năm 2019, Duy quen biết chị L. qua một khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L. hiền lành, Duy đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Đinh Mộng Du lập nhiều tài khoản Facebook ảo đóng giả Việt Kiều lừa tiền các cô gái.

Để thực hiện hành vi, Duy lập nhiều tài khoản Facebook ảo, kết bạn và đóng giả là Việt kiều đang sống tại Mỹ. Các tài khoản này thường xuyên dựng lên các màn kịch như có người nhà bị bệnh hiểm nghèo hoặc qua đời, cần tiền gấp để lo liệu. Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, chị L. vì tin tưởng "người yêu" nên đã nhiều lần chuyển khoản cho Duy với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, đến năm 2022, khi chị L. tâm sự nhờ giới thiệu bạn trai cho bạn mình là chị H., Duy tiếp tục lập một tài khoản Facebook ảo khác.

Để tạo vỏ bọc hào nhoáng, Duy đăng tải nhiều hình ảnh sống tại Úc, sở hữu nhà lầu, xe sang và khối tài sản lớn. Thông qua mạng xã hội, "thiếu gia" ảo này nhắn tin tán tỉnh, hứa hẹn sắp về Việt Nam để... cưới chị H.

Đến tháng 9-2025, Duy dùng Facebook hỏi vay chị H. số tiền 2 triệu đồng. Chi tiết vô lý này khiến chị H. bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của "bạn trai Việt kiều" và đến Công an phường Yên Hòa trình báo. Cùng thời điểm này, chị L. (nạn nhân bị lừa suốt 5 năm qua) cũng đến cơ quan công an tố giác sự việc.

Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đinh Mộng Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.