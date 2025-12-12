Bực tức vì chơi game thua, nam thanh niên ném đá vỡ kính ô tô 12/12/2025 17:28

(PLO)- Thanh niên 16 tuổi ở Hà Tĩnh sau khi chơi game thua đã bực tức ném đá vỡ kính ô tô đang chạy trên cao tốc Bắc -Nam.

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với NBKD (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý làm hư hỏng tài.

Do bực tức vì chơi game bị thua, NBKD nhặt đá ném vỡ kính ô tô đang chạy trên cao tốc.

Trước đó, tối 8-10, em D điều khiển xe đạp điện lên cầu vượt dân sinh gần trường dạy lái xe (xã Việt Xuyên) để chơi điện thoại. Do bực tức vì thua game, em D nhặt đá trên mặt cầu ném nhiều lần xuống các phương tiện đang lưu thông dưới đường cao tốc Bắc-Nam (qua tỉnh Hà Tĩnh).

Viên đá đã trúng xe tải đầu kéo BKS 78H-018.xx do anh Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, làm thủng và rạn vỡ kính chắn gió trước. Thiệt hại được định giá 4,2 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc quyết định khởi tố NBKD. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù D mới 16 tuổi nhưng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản (theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự).