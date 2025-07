Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa tiền người Việt tại Úc và Mỹ 01/07/2025 11:03

Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (25 tuổi) và Trương Văn Thọ (24 tuổi, cùng ngụ tại TP Huế; tạm trú Phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Vĩnh và Thọ tại cơ quan công an. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025, Vĩnh và Thọ lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tạo fanpage giả danh nhân viên MB Bank như “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Vay vốn quốc tế 24/7”… rồi chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người Việt tại Úc và Mỹ – nhóm người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính sở tại.

Khi nạn nhân để lại thông tin, nhóm này giả danh nhân viên ngân hàng, nhắn tin hướng dẫn chuyển các khoản “phí bảo hiểm”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào tài khoản trung gian. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1 tỉ đồng chỉ trong vòng một tháng. Nhiều nạn nhân hiện đang sinh sống tại Úc, Mỹ đã trình báo qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6, lực lượng chức năng gồm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an phường 8, TP Đà Lạt đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Đáng chú ý, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về tội danh tương tự tại Đắk Nông năm 2021, vừa chấp hành xong án tù đầu năm 2025. Sau khi ra tù, Vĩnh tiếp tục tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn, thuê nhà nguyên căn tại Đà Lạt để làm nơi điều hành đường dây lừa đảo.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan để mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, làm rõ các đồng phạm và hỗ trợ nạn nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, cảnh giác với các lời mời vay vốn qua mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của lực lượng an ninh mạng.