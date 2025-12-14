Nam thanh niên giao cấu với bé gái 12 tuổi rồi dọa tung video nhạy cảm 14/12/2025 08:06

(PLO)- Nạn nhân không đồng ý quan hệ tình dục, nam thanh niên ở Gia Lai đã gửi clip nhạy cảm đe dọa tung lên mạng.

Ngày 14-12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Công Thắng (20 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Công Thắng. Ảnh: CA

Trước đó, tối 12-12, Công an Phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu NQC (12 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) về việc bị xâm hại tình dục.

Công an vào cuộc điều tra, xác định người có hành vi giao cấu và uy hiếp cháu C là Lê Công Thắng.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội kết bạn với cháu NQC và giữa hai bên thường nhắn tin qua lại với nhau.

Đến ngày 8-11, Thắng hẹn gặp, chở C đến khu vực hồ Phú Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) chơi và dụ dỗ, quan hệ tình dục. Thời điểm này, Thắng đã dùng điện thoại quay cảnh giao cấu.

Đến ngày 12-12, Thắng rủ C đi quan hệ tình dục nhưng C không đồng ý. Sau đó, Thắng gửi đoạn clip đã quay cho C, đe dọa sẽ tung lên mạng. Lúc này, cháu C hoảng sợ nên báo gia đình.