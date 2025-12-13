Kẻ ngáo đá tấn công cảnh sát bị bắt về hành vi cưỡng bức cô gái bán xôi 13/12/2025 12:40

(PLO)- Sau khi bị bắt về hành vi gây thương tích cho một đại úy công an ở Gia Lai, Đặng Hoàng Quý tiếp tục bị tạm giữ hình sự do hiếp dâm cô gái bán xôi.

Ngày 13-12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Công an tạm giữ hình sự đối với Đặng Hoàng Quý về hành vi hiếp dâm. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 12-12, chị N (19 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) đến Công an phường Hội Phú trình báo về việc bị một người đàn ông dùng dao khống chế, cưỡng hiếp tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo trình báo của bị hại, vào khoảng 3 giờ cùng ngày, chị đang trên đường đi giao xôi cho khách thì bị một người đàn ông dùng dao khống chế, đưa lên xe máy chở đến bãi đất trống rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và xác định nghi phạm là Đặng Hoàng Quý.

Tại cơ quan công an, Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quý lợi dụng lúc đêm tối, vắng người để thực hiện hành vi đe dọa, cưỡng hiếp nạn nhân.

Liên quan người đàn ông trên, khoảng 6 giờ sáng ngày 12-12, Quý có biểu hiện ngáo đá, gây mất an ninh trật tự tại khu vực cổng Trung tâm thương mại Pleiku, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Khi lực lượng công an đên làm nhiệm vụ, Quý dùng kéo tấn công, gây thương tích ở vùng mặt của Đại úy Dương Cao Nguyên, cán bộ Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.