1 cán bộ công an bị đâm khi vây bắt người đàn ông ngáo đá 12/12/2025 16:26

(PLO)- Người đàn ông "ngáo đá" đã dùng kéo đâm vào mặt Đại úy Dương Cao Nguyên, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, gây thương tích.

Ngày 12-12, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, động viên Đại úy Dương Cao Nguyên, cán bộ Công an phường Diên Hồng, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (bên phải), đã thăm, động viên Đại úy Dương Cao Nguyên bị thương ở vùng mặt khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CA.

Đại tá Phạm Hữu Trường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của Công an phường Diên Hồng khi nhanh chóng truy bắt người có hành vi nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Diên Hồng nhận được tin báo có người đàn ông có biểu hiện “ngáo đá”, gây mất an ninh trật tự tại khu vực cổng Trung tâm thương mại Pleiku, phường Diên Hồng.

Ngay lập tức, Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên được cử đến hiện trường xác minh vụ việc và phối hợp với quần chúng nhân dân vây bắt, khống chế người gây rối.

Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt, Đại úy Dương Cao Nguyên đã bị người đàn ông dùng kéo đâm, gây thương tích vùng mặt và môi.

Lực lượng công an đã kịp thời khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở làm việc.

Đặng Hoàng Quý bị bắt sau khi tấn công, gây thương tích cho cán bộ công an làm nhiệm vụ.

Qua xác minh ban đầu, người có biểu hiện ngáo đá tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, ngụ tổ dân phố 2, phường Pleiku).

Vụ việc đang cơ quan công an điều tra, làm rõ.