Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi cán bộ Cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ A80 22/08/2025 13:03

(PLO)- Giám đốc Công an Hà Nội cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Công và gia đình.

Ngày 22-8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Hà Nội và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố) và gia đình.

Đại úy Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vào tối ngày 21-8.

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Công và gia đình.

Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Giám đốc Công an Hà Nội cùng đoàn công tác thăm hỏi thăm Đại úy Lê Đình Công. Ảnh NGỌC BÍCH

Trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện, Giám đốc Công an thành phố gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa Đại úy Lê Đình Công qua cơn nguy kịch. Ông cũng đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho Đại úy Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội.

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để Đại úy Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho Đại úy Công.

Thay mặt gia đình, chị Trịnh Thị Loan, vợ Đại úy Lê Đình Công, xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của cá nhân Giám đốc Công an thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố, chỉ huy các phòng chức năng... Chị Loan khẳng định đây là nguồn động lực lớn để gia đình và bản thân Đại úy Công vững tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung điều trị, mau chóng phục hồi.