Bắt giữ 2 thanh niên lao xe vào đường cấm, tông cảnh sát cơ động trọng thương 22/08/2025 00:43

(PLO)- Trong lúc đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện cho sự kiện A80, hai thanh niên lao xe vào đường cấm, tông thẳng vào 1 cảnh sát cơ động khiến cán bộ này bị thương nặng.

Tối 21-8, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên lao xe vào đường cấm, tông trọng thương 1 cán bộ cảnh sát cơ động.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh 2 thanh niên đi trên một xe máy trên đường Nghi Tàm (Hà Nội) không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc khiến 1 cán bộ cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội bị hất mạnh xuống đường, bất tỉnh.

Thời điểm này, khu vực Nghi Tàm đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Về tình trạng sức khỏe của cán bộ cảnh sát cơ động, theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, cán bộ này bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thông tin ban đầu cho thấy đồng chí bị chấn thương sọ não và một số thương tích khác, hiện đang được các y bác sĩ bệnh viện cấp cứu tích cực.