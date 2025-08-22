Danh tính 2 'quái xế' thông chốt bảo vệ A80, tông cảnh sát cơ động trọng thương 22/08/2025 08:37

(PLO)- Theo Công an TP Hà Nội, Nguyễn Bá Hoài Nam đã điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Quân thông chốt bảo vệ Lễ kỷ niệm A80, lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21-8. ‎

‎Trước đó, khoảng 20 giờ 10 cùng ngày, Nguyễn Bá Hoài Nam (thường trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (cùng sinh năm 2007, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02-9.

Phát hiện những thanh niên này có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TP đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn.

Hình ảnh ghi lại sự việc tại hiện trường tối 21-8. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, cả hai thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Sự việc làm chiến sĩ Công và hai thanh niên trên ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đưa chiến sĩ Công cùng hai thanh niên trên vào Bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an TP đã vào Bệnh viện 108 thăm hỏi, động viên chiến sĩ Lê Đình Công và gia đình. Bước đầu xác định chiến sĩ Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Hành vi của những thanh niên này là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của cán bộ Công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm Nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Chiến sĩ Công và các lực lượng Công an đã thể hiện tinh thần quyết liệt, dũng cảm trong ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với chiến sĩ Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.