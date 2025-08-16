Xe giường nằm tông container trên cao tốc, tài xế kẹt trong cabin 16/08/2025 09:43

(PLO)- Tài xế xe giường nằm kẹt trong cabin sau khi xảy ra vụ tai nạn với xe container, hành khách hốt hoảng, kêu cứu.

Sáng 16-8, trên cao tốc Bắc- Nam, đoạn Hàm Nghi- Vũng Áng (thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và ô tô khách.

Xe khách trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng.

Vào thời điểm nêu trên, ô tô khách 18B-024.xx chở nhiều hành khách đang chạy hướng Bắc-Nam đã tông vào sau xe container 86H-035.xx chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến ô tô khách bị hư hỏng nặng, quay ngang chắn làn đường.

Tài xế ô tô khách bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Hành khách trên xe hốt hoảng, kêu cứu, gọi báo cơ quan chức năng và tìm cách giúp đỡ tài xế.

Lực lượng chức năng cẩu xe khách để tránh ách tắc giao thông trên cao tốc.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cùng đơn vị vận hành cao tốc và Công an Hà Tĩnh có mặt ở hiện trường phá cửa ô tô khách để đưa tài xế đi cấp cứu, phân luồng giao thông.

Các hành khách trên ô tô khách may mắn không có ai bị thương nặng.

Chiếc ô tô khách đã được cẩu khỏi hiện trường để tránh ách tắc đường kéo dài.