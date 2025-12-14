Biết không có camera an ninh, tài xế container lái xe đi ngược chiều 14/12/2025 07:53

(PLO)- Làm việc với CSGT, tài xế cho hay vì biết tuyến đường không gắn camera an ninh nên đã đánh liều lái xe container đi ngược chiều để vào kho hàng.

Ngày 14-12, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT), phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Văn T (36 tuổi) vì hành vi điều khiển xe container đi ngược chiều.

Trạm CSGT Tây Bắc lập biên bản vi phạm đối với tài xế điều khiển xe container đi ngược chiều.

Theo Trạm CSGT Tây Bắc ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, lực lượng CSGT đã ngay lập tức xác minh hành vi đi ngược chiều của xe container trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú An, TP. HCM).

Sau đó, lực lượng CSGT đã mời ông T. lên làm việc về hành vi điều khiển xe container đi ngược chiều. Với hành vi này ông T. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên GPLX.

Tại cơ quan công an, ông T. cho biết vào khoảng 8 giờ ngày 13-12 ông T. lái xe container vào kho hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Clip người dân ghi lại cảnh xe container đi ngược chiều.

Tuy nhiên, do xe vào kho đông nên gây kẹt xe. Để di chuyển đi theo hướng khác vào kho, ông T. hỏi người dân xem khu vực này có gắn camera không thì được biết là không, nên đã đánh liều lái xe đi ngược chiều.

Như PLO đã đưa tin, khi thấy xe container đi ngược chiều gây nguy hiểm, một người dân đã ghi hình lại và đăng lên mạng xã hội.