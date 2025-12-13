Dùng hung khí tấn công nhầm người, 10 thanh niên bị khởi tố 13/12/2025 17:37

(PLO)- Mang theo hung khí chạy xe máy trên đường, nhóm thanh niên ở Đà Nẵng tấn công nhầm người.

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng cho hay đơn vị này đã khởi tố bổ sung đối với 10 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại đường Hai Bà Trưng, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

10 thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 24-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cũ tiếp nhận tin báo từ Công an phường Minh An (nay là phường Hội An) anh TAH (20 tuổi, ngụ phường Hội An) bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định Trần Quan Trường (17 tuổi, ngụ phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) là nghi phạm gây án.

Ngày 30-9, công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Trường về tội cố ý gây thương tích.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cảnh sát làm rõ, do mâu thuẫn cá nhân từ trước với một nhóm thanh niên khác, tối 24-5, Trường cùng nhiều người khác tụ tập, chuẩn bị hung khí, chạy xe máy dàn hàng ngang với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, gây náo loạn các đường trung tâm phường Hội An.

Khi đến khu vực trước trụ sở TAND TP Hội An cũ, nhóm của Trường tấn công anh H, dù không có bất kỳ mâu thuẫn nào, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Ngoài, Trường bị khởi tố tội cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra khởi tố 10 người trong nhóm về tội gây rối trật tự công cộng.