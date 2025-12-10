Vượt đèn đỏ gây tai nạn liên hoàn ở đường dẫn cao tốc, 2 người thương vong 10/12/2025 18:09

(PLO)- 2 thanh niên ngồi trên xe gắn máy vượt đèn đỏ đã bị xe tải tông, dẫn đến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Chiều 10-12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong tại khu vực đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, gần cầu Xóm Xiếc, giáp ranh giữa xã Nghĩa Giang và Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

Nạn nhân bị xe tải chạy ngược chiều cán tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 cùng ngày. Thời điểm trên, 2 thanh niên chở nhau trên xe máy di chuyển với tốc độ cao trên Tỉnh lộ 624 theo hướng từ trung tâm Quảng Ngãi về các xã phía tây của tỉnh.

Đến giao lộ giữa Tỉnh lộ 624 và đường dẫn cao tốc, xe máy đã vượt đèn đỏ và xảy ra va chạm mạnh với xe tải mang biển kiểm soát 76A-288... đang lưu thông trên đường dẫn vào cao tốc theo hướng Nam – Bắc.



Xe máy bị bể nát.

Cú va chạm trực diện khiến xe máy bị xe tải cán bể nát. Xe tải tiếp tục lao đi và tông vào xe tải biển số 29H-815... chạy chiều ngược lại.

Anh Võ Trần K (25 tuổi, tài xế xe tải 29H-815...), cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, xe của anh vừa dừng đèn đỏ và di chuyển chậm trở lại khi đèn chuyển sang xanh thì bất ngờ bị va chạm. Xe tải 76A-288... và xe máy sau cú va chạm ban đầu đã lao tới đâm vào phương tiện của anh, gây hậu quả nghiêm trọng.

2 người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong được xác định là người dân xã Minh Long.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.