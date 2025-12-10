Quảng Ngãi: Hỗ trợ 100% học phí, miễn phí dịch vụ công trực tuyến 10/12/2025 16:20

(PLO)- Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng về nhiều lĩnh vực.

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp.

Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh trường công

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái trình bày tờ trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 100% mức học phí hiện hành cho từng cấp học do HĐND tỉnh ban hành đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên cùng địa bàn.

Kinh phí hỗ trợ được cấp theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu cũng thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, HĐND tỉnh thống nhất thông qua quy định nội dung và mức chi tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận thông qua các nghị quyết: Phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh; quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng (bên trái) và Sở Tài chính trình bày các tờ trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh thông qua quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động theo quy định tại Điều 15 Nghị định 112/2024 của Chính phủ.

Cùng với đó là quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các khoản nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua các nghị quyết về: Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; miễn, giảm giá vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó là quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức thu phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều nội dung khác cũng được thông qua như: Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; mức chi quà tặng, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quy định phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp xã đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cuối cùng là quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Quy chế làm việc của HĐND tỉnh; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án công trình quốc phòng của Lữ đoàn 293 (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng).