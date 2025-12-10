Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người 10/12/2025 09:22

(PLO)- Đây là hai người đã dũng cảm chèo thúng ra biển cứu người giữa lúc bão số 13 sắp đổ bộ, sau đó bị sóng đánh mất tích 2 ngày.

Sáng 10-12, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết 2 ông Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm.

Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang (thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) và Lê Văn Sanh (thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong bão số 13.

Ông Quang (bên phải) và ông Sanh thời điểm được gặp lại sau 2 ngày lạc nhau trong bão.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, ông Cường do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.

Sau đó, ông Sanh và ông Quang dùng thúng đi ra và cứu được ông Cường. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được.

Khoảnh khắc ông Quang và ông Sanh dũng cảm chèo thúng ra biển cứu người giữa lúc bão số 13 sắp đổ bộ.

Thấy vậy, lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50, do sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm tạm dừng.

Ngày 8-11, cả ba người lần lượt được các lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã trao tặng Giấy khen của UBND đặc khu đến ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng ngụ đặc khu Lý Sơn).