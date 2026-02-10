Dự án hơn 9.000 tỉ ở Cần Thơ: Cắt nhiều hạng mục, giãn tiến độ thêm 4 năm 10/02/2026 12:52

(PLO)- Dự án 3 của TP Cần Thơ sau 10 năm thực hiện nay được HĐND TP điều chỉnh chủ trương, cắt giảm nhiều hạng mục và giảm tổng vốn đầu tư, nhưng vốn đối ứng của TP tăng thêm gần 1.000 tỉ đồng.

Ngày 10-2, Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (thường gọi Dự án 3).

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Vốn đối ứng tăng gần 1.000 tỉ dù tổng vốn giảm

Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: giảm quy mô khu tái định cư An Bình xuống còn 28,28 ha; cắt giảm ba tuyến rạch nội ô gồm Mương Lộ 91B, Ông Đạo, Cây Me và điều chỉnh cục bộ một số tuyến kênh rạch để đảm bảo điều kiện thi công, an toàn công trình. Dự án cũng cắt giảm hạng mục trang thiết bị hỗ trợ trung tâm Quản lý giao thông đô thị TP Cần Thơ trực thuộc Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng).

Đồng thời, TP không thực hiện nâng cấp mặt đường Cách Mạng Tháng Tám và không nâng cao độ lan can đoạn kè sông Cần Thơ từ Nhà khách số 2 đến cầu Ninh Kiều.

Ngược lại, dự án bổ sung các hạng mục mới gồm trang thiết bị cho trạm bơm âu thuyền Cái Khế (thiết bị kỹ thuật, máy bơm, hệ thống điện...); đoạn đường sau kè sông Cần Thơ và công viên từ cống Tham Tướng đến Vincom dài 170m.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là hơn 8.971 tỉ đồng (giảm hơn 196 tỉ đồng). Dù vốn vay ODA và vốn ODA không hoàn lại giảm, nhưng vốn đối ứng của TP tăng thêm hơn 961 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án được kéo dài từ năm 2016 đến ngày 31-12-2028.

Nhiều hạng mục chưa hoàn thành

Theo tờ trình của UBND TP, Dự án 3 được Thủ tướng phê duyệt danh mục đầu năm 2016. Dự án được Ngân hàng Thế giới và SECO cam kết tài trợ, do UBND TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, TP Cần Thơ (Ban ODA).

116/116 đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: NHẪN NAM

Dự án gồm ba hợp phần: kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường; phát triển hành lang đô thị; tăng cường quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch cũ, dự án kết thúc vào ngày 30-6-2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này các hạng mục xây lắp vẫn chưa hoàn thành mà nguyên nhân chính là vướng giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, với hạng mục vốn ODA, có 17/26 gói thầu xây lắp đã hoàn thành, 8 gói chưa xong và một gói chưa đấu thầu. Đối với các gói thầu tư vấn và hợp phần quản lý đô thị, vẫn còn một số hạng mục dở dang do các gói thầu thi công kênh rạch nội ô chưa hoàn tất.

Hạng mục nâng cấp mặt đường Cách Mạng Tháng Tám không thực hiện do đã được lồng ghép vào dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91. Riêng hạng mục trang thiết bị hỗ trợ trung tâm Quản lý giao thông đô thị chưa triển khai vì hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) giai đoạn 1 chưa được đầu tư.

Về vốn đối ứng, hiện còn tồn đọng 116 hồ sơ giải phóng mặt bằng đã phê duyệt nhưng chưa chi trả kinh phí với số tiền khoảng 43,84 tỉ đồng. Ngoài ra, TP cần thanh toán khoảng 28,8 tỉ đồng để mua 202 lô nền của Công ty Cổ phần Bất động sản Cửu Long và xử lý một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Lũy kế giải ngân của dự án hiện đạt 82,76%.