Bộ Công an ban hành kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2026 10/02/2026 08:15

(PLO)- Bộ Công an yêu cầu công tác kiểm tra doanh nghiệp phải đẩy mạnh chuyển đổi số, không thực hiện quá một lần mỗi năm và tuyệt đối không “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế, dân sự.

Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-BCA về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Kiểm tra không quá một lần mỗi năm

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Trọng tâm kiểm tra vào các lĩnh vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ Công an quán triệt nguyên tắc không để xảy ra tình trạng kiểm tra chồng chéo, trùng lặp. Số lần kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra liên ngành) không quá một lần một năm đối với mỗi đơn vị, trừ trường hợp đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu miễn kiểm tra thực tế đối với những đơn vị tuân thủ tốt quy định pháp luật. Trường hợp đã thanh tra thì không kiểm tra và ngược lại trong cùng một năm để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Trong năm 2026, phương thức kiểm tra sẽ được chuyển đổi mạnh mẽ sang hình thức trực tuyến và từ xa. Lực lượng chức năng sẽ ưu tiên khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử để đối soát.

Khi kiểm tra trực tuyến, cơ quan công an chỉ yêu cầu cung cấp những tài liệu mà cơ quan nhà nước chưa có. Kế hoạch cũng nghiêm cấm việc yêu cầu cung cấp lại các dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ trong hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

Tuyệt đối không "hình sự hóa" quan hệ kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Quá trình kiểm tra phải bảo vệ quyền tự do kinh doanh và tài sản hợp pháp của doanh nghiệp.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ nhấn mạnh yêu cầu không "hình sự hóa" các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự. Các đơn vị phải ưu tiên biện pháp kinh tế, dân sự trước khi áp dụng hình sự.

Đồng thời, kế hoạch nghiêm cấm lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ can thiệp vào hoạt động kiểm tra hoặc lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, tiêu cực. Những trường hợp để sót lọt vi phạm hoặc để xảy ra tiêu cực trong khi kiểm tra, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ.

Hằng quý, lịch dự kiến kiểm tra sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Công an các tỉnh, thành phố để người dân và doanh nghiệp theo dõi.

Mời bạn đọc xem toàn văn kế hoạch kiểm tra TẠI ĐÂY: KE-HOACH-KIEM-TRA-BCA.pdf