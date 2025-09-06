Sẽ thanh, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trong tháng 9 06/09/2025 16:44

(PLO)- NHNN cho biết sẽ triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng ngay trong tháng 9.

Chiều 6-9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên PLO đặt câu hỏi liên quan đến các thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất vàng miếng nói riêng, sản xuất kinh doanh vàng nói chung sẽ được thực thi thế nào để bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần đưa giá vàng Việt Nam sát với giá vàng thế giới, thị trường vàng Việt Nam góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tốt hơn?

Trả lời, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được Chính phủ ban hành ngày 26-8.

Theo quy định tại Nghị định 232 và Nghị định 24, NHNN cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan.

Đối với việc cấp phép sản xuất vàng miếng, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 232 quy định điều kiện cụ thể để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng. Thống đốc NHNN quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng.

Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10-2025. Hiện nay, NHNN đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 232 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thời gian hiệu lực phù hợp với ngày hiệu lực của Nghị định 232.

Các văn bản hướng dẫn sẽ được thiết kế theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính trong công tác trong quản lý thị trường vàng. Trong phạm vi thẩm quyền, NHNN sẽ triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng ngay trong tháng 9-2025.