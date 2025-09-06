Giá vàng tăng hơn 40% trong 8 tháng 06/09/2025 14:03

(PLO)- Theo Cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước; bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng 40,25% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 2,18% so với tháng 12-2024 và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tăng do giá điện và giá thuê nhà tăng

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng là do giá thuê nhà, giá điện tăng. Cụ thể, nhóm nhà ở tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi sinh viên và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập.

Cùng với đó, giá điện sinh hoạt tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng. Ngoài ra, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,49% do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng trong khi nhu cầu xây dựng cao.

Trong mức tăng 0,05% của CPI tháng 8 so với tháng trước, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,25% của CPI bình quân chung.

Chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,2%

Về giá vàng, Cục Thống kê cho biết giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 30-8, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.418,45 USD/ounce, tăng 1,47% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu.

Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị, hoạt động mua vào của các Ngân hàng Trung ương và nhu cầu vàng tăng mạnh tại các thị trường châu Á cũng đã tác động vào giá vàng thế giới.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 48,62% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 36,51% so với tháng 12-2024. Bình quân 8 tháng chỉ số giá vàng tăng 40,25% so với cùng kỳ năm trước.

Còn giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 30-8, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 98,11 điểm, giảm 0,14% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 để hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 tăng 0,36% so với tháng trước; tăng 4,43% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 3,67% so với tháng 12-2024. Bình quân 8 tháng tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước.