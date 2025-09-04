Giá vàng thế giới tăng vọt lên kỷ lục mới, nhà đầu tư nên làm gì? 04/09/2025 08:57

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới lập kỷ lục mới. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,1% lên 3.573USD/ounce.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thông báo từ Nhà Trắng liên quan đến việc lựa chọn vị trí chủ tịch Fed khi ông Jerome Powell chính thức hết nhiệm kỳ vào tháng 5-2026. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới tăng 6% trong 7 phiên gần nhất

Tính trong 7 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 6%. Giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi nhu cầu tài sản an toàn gia tăng trong bối cảnh những nỗi lo liên quan đến sự độc lập chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nợ công tại nhóm các nền kinh tế phát triển gia tăng.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 30% và chính thức là một trong những loại tài sản có tăng trưởng về giá cao nhất thế giới. Đợt tăng giá mới đây nhất của vàng có nguyên nhân trực tiếp từ những kỳ vọng liên quan đến việc Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng tới. Chủ tịch Fed mới đây đã thận trọng nói đến việc sẽ hạ lãi suất cơ bản đồng USD.

Nếu trong ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm gây thất vọng giới chuyên gia và đầu tư, khả năng Fed hạ lãi suất sẽ gần hơn. Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho sự tăng giá của vàng.

Trong vòng 3 năm gần đây, giá vàng và bạc đều đã tăng hơn gấp đôi khi mà những rủi ro liên quan đến địa chính trị, kinh tế và thương mại toàn cầu gia tăng khiến cho nhu cầu với tài sản an toàn tăng mạnh. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích Fed trong năm nay đã khiến nhiều người lo lắng về sự độc lập chính sách của cơ quan này.

Các thị trường tài chính hiện đang chờ đợi phán quyết của tòa án liên quan đến việc Tổng thống Trump có sa thải được thống đốc Fed – bà Lisa Cook khỏi vị trí bà đang nắm giữ tại Fed. Nếu Tổng thống Trump thực sự có thể sa thải bà Cook, ông sẽ thay thế bà bằng một quan chức khác có quan điểm chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thông báo từ Nhà Trắng liên quan đến việc lựa chọn vị trí chủ tịch Fed khi ông Jerome Powell chính thức hết nhiệm kỳ vào tháng 5-2026. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng viên từ ngày thứ Sáu tuần này.

Tỉ giá đồng USD vẫn “nóng”

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 131,90 – 133,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 115,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 125,50 – 128,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 125,80 – 128,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 126,00 – 129,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại ngân hàng Vietcombank, tỉ giá đồng USD giao dịch ở mức 26.158 – 26.508 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Trong trao đổi gần nhất với phóng viên PLO, chuyên gia độc lập về thị trường vàng – ông Trần Duy Phương cho rằng nhà đầu tư nên đặc biệt cẩn trọng với việc nắm giữ vàng ở thời điểm hiện tại bởi chênh lệch giá vàng thế giới đang ở ngưỡng rất cao.

Nghị định 232 mới ban hành được cho là sẽ kéo hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước trong khoảng thời gian từ 3 tuần đến 1 tháng, khi nào chênh lệch 2 loại giá vàng này còn khoảng 5-7 triệu, đó là thời điểm mua vào hợp lý.