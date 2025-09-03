Giá vàng sẽ lên 4.000 USD? 03/09/2025 10:58

(PLO)-​Giá vàng được dự báo sẽ sớm tăng tốc lên mức kỷ lục, mang lại lợi ích lớn nhất cho các nhà đầu tư dài hạn.

Giá vàng thế giới hôm nay (3-9) đã có cú tăng vọt lên 3.542 USD/ounce, tương đương 114 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá kỷ lục tính đến thời điểm này.

​Theo các chuyên gia từ Ngân hàng Standard Chartered, giá vàng tăng kỷ lục do nhu cầu thị trường bước vào giai đoạn cao điểm theo mùa, kết hợp với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

"Đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố gồm hoạt động mua ròng bền bỉ của các ngân hàng trung ương, đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD. Nhu cầu trú ẩn an toàn ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xung đột thương mại.

Sự suy yếu của đồng USD và sự bất ổn xung quanh chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm những chỉ trích công khai của ông đối với Fed, cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của kim loại này" - Standard Chartered nhận định.

Bà Natasha Kaneva, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu J.P. Morgan, cho biết: "Hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương có thể tiếp tục giữ vững giá vàng, nhưng cần có sự trở lại của dòng vốn ETF để giá tiếp tục bứt phá lên mức cao hơn. Giá vàng có thể đạt 4.250 USD/ounce, tương đương 136 triệu đồng/lượng trong thời gian tới".

Trả lời phỏng vấn hãng tin vàng Kitco, bà Michele Schneider, kinh tế trưởng Quỹ MarketGauge (Mỹ) cho biết, các đợt tăng giá vàng sẽ tiếp tục, và vàng sẽ sớm hướng đến mốc 4.000 USD.

Theo Gold Price, người mua vàng lướt sóng lẫn nắm giữ dài hạn đều đang có lợi nhuận. Cụ thể, người mua vàng lướt sóng đang lãi 56 USD/ounce, tương đương 1,79 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 567 USD/ounce, tương đương 18 triệu đồng/lượng.