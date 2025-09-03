Giá vàng trong nước tăng vọt gần 5 triệu đồng, vượt xa kỷ lục cũ 03/09/2025 10:15

(PLO)- Ngay sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng trong nước đã tăng phi mã với vàng miếng SJC có thời điểm tăng gần 5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước ngay lập tức ghi nhận biến động mạnh. Giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung trong nước khan hiếm và giá thế giới vừa xác lập kỷ lục mới.

Vàng trong nước bứt phá, lập loạt kỷ lục mới

Cụ thể sáng 3-9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh mạnh hơn với mức tăng lên tới 4,1 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong một tháng, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng 10 triệu đồng/lượng – một tốc độ tăng phi mã.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC cũng được giao dịch quanh ngưỡng kỷ lục 134,5 – 135,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999, vốn có tính thanh khoản cao cũng ghi nhận đà tăng tương ứng. Công ty SJC niêm yết giá bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 125,1 – 127,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng. PNJ thậm chí điều chỉnh mạnh hơn, nâng niêm yết lên 125,5 – 128,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng dữ dội. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, dù giá tăng nóng, chênh lệch giữa giá mua và bán hiện chỉ dao động quanh mức 2,5 – 2,6 triệu đồng/lượng, thu hẹp đáng kể so với các đợt biến động trước đây. Điều này cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã tự tin hơn với xu hướng giá, thay vì nới rộng biên độ để phòng ngừa rủi ro.

Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng duy trì ở đỉnh lịch sử. Trong phiên giao dịch ngày 3-9 tại châu Á, giá vàng giao ngay chạm mốc 3.540 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương hơn 113 triệu đồng/lượng.

Như vậy, vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới 20,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cao hơn 15–16 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới lên ngôi, kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Đà tăng của giá vàng trong nước không chỉ đến từ yếu tố nguồn cung mà còn chịu tác động mạnh từ các biến động toàn cầu.

Theo Tavi Costa, chuyên gia kinh tế vĩ mô tại quỹ Crescat Capital, lần đầu tiên kể từ năm 1996, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới đã vượt qua lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà họ nắm giữ. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn đang diễn ra mạnh mẽ.

Yếu tố quan trọng hơn là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp đảo chiều chính sách tiền tệ. Dữ liệu thị trường cho thấy có tới 91,7% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng này.

Niềm tin Fed sẽ hạ lãi suất đã lý giải cho một hiện tượng ít gặp là vàng và đồng USD cùng tăng giá. Thông thường, khi đồng USD mạnh sẽ gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, khi lãi suất được kỳ vọng giảm, lợi suất trái phiếu và tiền gửi cũng giảm theo, khiến việc nắm giữ vàng (tài sản không sinh lãi) trở nên hấp dẫn hơn.

Hơn nữa, động thái cắt giảm lãi suất thường phản ánh sự bất ổn của nền kinh tế hoặc nhu cầu nới lỏng chính sách để kích thích tăng trưởng. Cả hai kịch bản này đều củng cố vị thế của vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn rủi ro.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ mọi tín hiệu từ Fed. Bất kỳ tuyên bố nào từ ngân hàng trung ương này cũng có thể tạo ra những biến động mạnh trên thị trường vàng trong thời gian tới.