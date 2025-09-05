Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng 05/09/2025 07:28

(PLO)- Dù giá vàng thế giới đang trong xu thế tăng, không ít chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng với những cú đảo chiều của giá vàng.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 0,4% xuống 3.544,15USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai hạ 0,9% xuống 3.603,70USD/ounce.

Dù giá vàng tăng cao, nhiều người tiêu dùng vẫn quan tâm đến vàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thị trường vàng thế giới chờ báo cáo thị trường việc làm

Thị trường vàng thế giới hiện đang rất quan tâm đến báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 8 dự kiến công bố ngày thứ Sáu.

Trước đó, giá vàng thế giới giao ngay chạm ngưỡng cao kỷ lục 3.578,50USD/ounce. Số liệu thị trường việc làm nếu thực sự không sáng sủa sẽ củng cố cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cơ bản đồng USD. Đồng thời trong bối cảnh bất ổn gia tăng, nhu cầu của nhà đầu tư với tài sản an toàn sẽ giảm đi.

Theo số liệu mới công bố vào ngày thứ Năm, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tăng cao hơn so với kỳ vọng của các chuyên gia.

Giám đốc bộ phận giao dịch kim loại tại quỹ High Ridge Futures, ông David Meger, phân tích: “Khi mà kỳ vọng hạ lãi suất của Fed đang lớn dần, báo cáo thị trường việc làm sắp tới trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Bất kỳ sự thay đổi nào về kỳ vọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đồng USD và sau đó là giá vàng”.

Trong ngày thứ Tư, có một số quan chức thuộc Fed đã có bài phát biểu. Họ khẳng định những nỗi lo liên quan đến thị trường việc làm củng cố cho niềm tin của họ vào khả năng sẽ còn nhiều đợt cắt giảm lãi suất sắp tới tại các ngân hàng trung ương.

Theo khảo sát của CME FedWatch Tool, thị trường dự báo khả năng Fed hạ 0,25% lãi suất cơ bản đồng USD hiện đã lên đến 98%.

Theo ngân hàng Standard Chartered, giá vàng thế giới sẽ vẫn tăng. Theo quan điểm của chuyên gia Standard Chartered, nhu cầu đầu tư vàng sẽ vẫn tăng cao trong bối cảnh bất ổn thuế quan cũng như những nỗi lo liên quan đến sự độc lập chính sách của Fed lớn dần.

Chênh lệch giá vàng mua vào – bán ra lên đến 3 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 132,40 – 133,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 114,44 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 126,20 – 128,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,30 – 129,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 126,50 – 129,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong ngày giá vàng miếng SJC lập kỷ lục, ghi nhận của phóng viên PLO tại khu vực kinh doanh vàng lớn của Hà Nội trên phố Trần Nhân Tông cho thấy có điểm kinh doanh đã hết vàng miếng, vàng nhẫn bán ra.

Trả lời phỏng vấn PLO, nhiều chuyên gia đồng loạt khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng với diễn biến giá vàng thế giới cũng như trong nước, nhà đầu tư nên tránh mua vào khi chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước ở ngưỡng quá cao.

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.160 – 26.510 đồng/USD (mua vào – bán ra).