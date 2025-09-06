Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh 06/09/2025 07:32

(PLO)- Dù giá vàng thế giới tăng mạnh nhưng chuyên gia khẳng định hiện tại không phải lúc để nói đến việc giá vàng thế giới chạm mốc 4.000USD/ounce.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,4% lên 3.596,55USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1,3% lên 3.653,30USD/ounce.

Trung Quốc và Ấn Độ là những nước mua nhiều vàng nhất thế giới - Ảnh: Kitco News

Loạt yếu tố đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh

Trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới có tuần tăng mạnh nhất trong gần 4 tháng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng đến 37%. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng 27% trong năm 2024. Nguyên nhân quan trọng đẩy giá vàng thế giới tăng chính là đồng USD yếu, lực mua vào mạnh của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn địa chính trị cũng như kinh tế.

Số liệu mới công bố trong tuần qua cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ tháng 8 suy yếu đáng kể. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên mức 4,3%, thông tin này cho thấy điều kiện thị trường việc làm đã xấu đi đáng kể. Nhà đầu tư hiện đang dự báo khả năng Fed cắt giảm 0,25% lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 9 hiện đã lên đến 90%, còn với khả năng cắt giảm lãi suất 0,5% trong tháng 9 hiện ở mức 10%.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nhận định: “Giá vàng thế giới liên tục lập những đỉnh cao mới. Nhiều chuyên gia đang nhìn nhận rõ xu thế suy yếu trên thị trường việc làm, điều đó đồng nghĩa sẽ có nhiều lần hạ lãi suất”.

Ông Wong dự báo triển vọng giá vàng thế giới hiện đang khá tích cực bởi nỗi lo về thị trường việc làm đang áp đảo nỗi lo lạm phát, ít nhất trong ngắn đến trung hạn. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để nói đến việc giá vàng thế giới chạm mốc 4.000USD/ounce, ông Wong phân tích.

Theo các chuyên gia phân tích, họ cũng rất băn khoăn về sự độc lập chính sách của Fed, chính yếu tố này góp phần đẩy tăng giá vàng thế giới trong thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có những nỗ lực sa thải thống đốc Fed và đồng thời gây áp lực hạ lãi suất lên ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá vàng thế giới thường tăng trong bối cảnh lãi suất thấp, bất ổn cao. Nhà đầu tư thường tìm đến vàng trong bối cảnh bất ổn.

Trung Quốc và Ấn Độ là những nước mua nhiều vàng nhất thế giới. Nhu cầu đối với vàng tại những trung tâm giao dịch này trong thời gian gần đây giảm do giá vàng thế giới lên ngưỡng quá cao.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thông tin về dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư nắm rõ hơn về việc nhu cầu vàng của Trung Quốc chịu ảnh hưởng như thế nào khi giá vàng thế giới cao.

Chênh lệch giá vàng thế giới và vàng miếng SJC lên đến 18 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 132,90 – 134,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua. Ảnh: Giá Vàng

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116,11 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 18,29 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 126,70 – 129,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,80 – 129,80 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 126,80 – 129,80 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.160 – 26.510 đồng/USD (mua vào – bán ra).