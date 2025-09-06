Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng 06/09/2025 15:01

(PLO)- Về chính sách tiền tệ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Kiểm soát chặt chẽ giá vàng

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong tháng 8 và từ đầu năm đến nay là đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các nghị quyết của Quốc hội, các chương trình hành động của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các quyết sách "trụ cột" của Bộ Chính trị.

Trong đó mới nhất là Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hiện đang khẩn trương trình ban hành và tiếp tục xây dựng các nghị quyết của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kinh tế nhà nước và văn hóa.

Về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025, phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định giá vàng và giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, bất cập.

Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có lúc, có nơi còn bất cập.

Về nguyên nhân hạn chế, tồn tại, Thủ tướng cho rằng công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lĩnh vực chưa kịp thời, hiệu quả; tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa quyết liệt, chưa dám nghĩ, dám làm chưa được cải thiện nhiều…

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%...

Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng trước hết yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương 12, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khoá.

Trong đó, về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay.

Đặc biệt, kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: VGP

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình. Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đàm phán, ký kết các FTA mới, đặc biệt là với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Đáng chú ý, chuẩn bị tổ chức tốt việc khởi công, khánh thành các dự án vào dịp ngày 19-12-2025, trong đó cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai có hiệu quả các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị. Khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các Nghị định để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm, hoàn thành trước 15-9.

Song song với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có báo cáo, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình chỉ đạo các bộ, cơ quan có vướng mắc thực hiện theo tinh thần của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gợi ý.