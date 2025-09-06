Vết nứt trên núi dài hơn 60m gần Quốc lộ 7, người dân lo sợ 06/09/2025 11:31

(PLO)- Người dân phát hiện vết nứt trên núi gần Quốc lộ 7, đã báo với cơ quan chức năng để có phương án an toàn cho các hộ dân và tài sản.

Sáng 6-9, người dân phản ánh đã phát hiện vết nứt trên núi thuộc bản Lở, xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) gần nhiều nhà dân. Vết nứt này đối diện Cầu treo Khe Ngậu, cách quốc lộ 7 khoảng 50m. Hiện vết nứt đã dài hơn 60m, sâu khoảng 1m.

Vết nứt lớn trên núi thuộc bản Lở, xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An).

Người dân lo sợ trời mưa lũ nguy cơ vết nứt trên núi thêm lớn và sẽ trôi đất, đá xuống các hộ dân và quốc lộ 7.

Trong khi sáng 6-9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Hiện lãnh đạo UBND xã Tương Dương đang kiểm tra, đánh giá và có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, quốc lộ 7.

Người dân lên núi canh chừng núi nứt.

Trước đó, sáng 31-8, người dân phát hiện sườn núi của bản Long Quang (xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An) có một vết nứt núi rất lớn. Vết nứt chiều dài hơn 100m vòng quanh sườn núi; nhiều đoạn, vết nứt có độ sâu hơn 60cm Nhận được tin báo, UBND xã Tiền Phong lập tức cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra.

Vết nứt núi gần quốc lộ 7.

Sau khi kiểm tra thực tế, bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong đã chỉ đạo cán bộ khoanh vùng khu vực nguy hiểm, tổ chức lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi diễn biến địa chất, an toàn cho người dân.