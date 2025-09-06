Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão 06/09/2025 07:44

(PLO)- Rạng sáng 6-9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,4°N – 118,3°E, sức gió mạnh nhất cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 7-9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong khoảng 16,0–20,0°N; 114,5–120,0°E.

Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 1 giờ ngày 8-9, bão tiếp tục hướng Tây Bắc, mạnh cấp 9, giật cấp 11, hoạt động trên vùng biển phía Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm mở rộng từ 17,0–22,0°N; 112,0–118,0°E. Mức rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48–72 giờ tới, bão nhiều khả năng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15 km/h, tiếp tục gây gió mạnh và biển động.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió cấp 6, sau tăng cấp 7–8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,0–4,0 m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.