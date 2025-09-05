Áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông 05/09/2025 15:36

(PLO)- Dồn dập từ cuối tháng 8 đến nay, Biển Đông liên tục có áp thấp nhiệt đới, bão.

Chiều 5-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin đầu tiên cảnh báo khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Cơn áp thấp nhiệt đới này được dự báo hình thành từ một vùng áp thấp hiện đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0 – 17,0° Vĩ Bắc; 117,8 – 118,8° Kinh Đông.

“Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới”, Trung tâm cho biết.

Chiều 5-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin đầu tiên cảnh báo khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh minh hoạ: Đặng Trung

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ ngày 6-9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh.

Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0 – 4,0 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Hôm qua, tại họp báo thường kỳ, ông Hoàng Đức Cường, Cục Phó Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) cho biết dự báo từ nay đến cuối năm trên Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão. Trong đó, có 2-3 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam.

Cũng theo ông Cường, dự báo năm nay không khí lạnh sẽ đến sớm. Và với các hình thái điển hình này dễ dẫn đến nguy cơ mưa lũ rất phức tạp ở khu vực Trung Trung Bộ.

Những cơn mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến nguy cơ ngập lụt ở các khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét và sạt lở đất tại phía Tây Trung Trung Bộ. Các sông, suối khu vực sẽ có mức báo động 2, báo động 3.

“Mức độ nguy cơ cao hơn so với các năm trước, đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động phòng ngừa”- ông Cường cho hay.

Từ cuối tháng 8 đến nay, nước ta đã hứng chịu ảnh hưởng liên tiếp của hai cơn bão số 5 và số 6. Riêng cơn bão số 5 đổ bộ vào ngày 25-8, đã gây hậu quả làm 9 người chết và mất tích, 77 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế khoảng 2.900 tỉ đồng.