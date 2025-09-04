Bộ NN&MT: Dân gặp khó vì chi phí chuyển mục đích sử dụng đất cao 04/09/2025 11:51

(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa nhận còn nhiều vướng mắc trong triển khai Luật Đất đai, đặc biệt là chi phí chuyển mục đích sử dụng đất ở mức cao khiến người dân gặp khó khăn.

Sáng 4-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Một trong những nội dung được nhiều phóng viên đặt câu hỏi là liên quan đến chính sách đất đai và việc triển khai Luật Đất đai sửa đổi.

Tại họp báo, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết trước đây, theo Luật Đất đai, có hai loại giá đất gồm giá đất cụ thể và bảng giá đất, được áp dụng trong trường hợp cho thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã nảy sinh một số vướng mắc, đặc biệt đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất, chi phí thường rất lớn.

Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết để tháo gỡ khó khăn thực tiễn, nghiên cứu phương án tối ưu nhằm giảm gánh nặng cho người dân khi chuyển đất sang đất ở. Trong hạn mức được công nhận thì không phải nộp tiền; ngoài hạn mức sẽ tính theo quy định. Hiện Bộ Tài chính đang tiếp thu ý kiến để hoàn thiện.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai thông tin tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Hinh

Đầu tháng 8, Bộ NN&MT đã cử 34 công chức về địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Mai Văn Phấn cho biết, các đoàn công tác do Bộ triển khai, hỗ trợ địa phương đã tiến hành đánh giá tình hình triển khai và bước đầu ghi nhận một số kết quả. Qua báo cáo cho thấy, nổi lên một số vấn đề đáng chú ý. Đó là nguồn lực triển khai còn hạn chế, đặc biệt sau khi hợp nhất đơn vị hành chính. Nhiều xã được giao thêm nhiệm vụ nhưng nguồn lực liên quan đến cán bộ, kỹ năng, trình độ chuyên môn về quản lý đất đai lại rất ít, trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều.

Ở một số địa phương, việc hợp nhất chưa đi kèm với ban hành quy trình cụ thể, dẫn đến khó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, ban ngành trong triển khai nhiệm vụ.

Trong chuyển đổi số, một số nơi chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai liên thông với hệ thống dịch vụ công, gây khó khăn cho quá trình thực hiện.

Ngoài ra, các đoàn công tác khi xuống cơ sở không chỉ tập trung vào lĩnh vực đất đai mà còn nắm bắt, đánh giá toàn diện tình hình phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Vừa qua, báo chí đưa tin nhiều trường hợp người dân phải đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở với mức chi phí rất cao. Đơn cử trường hợp ở Nghệ An, một hộ dân tại phường Hưng Lộc (TP Vinh cũ) khi chuyển mục đích 300m2 đất vườn sang đất ở đã phải đóng gần 4,5 tỉ đồng tiền thuế. Lý do là họ bị áp mức giá đất ở là 15 triệu đồng/m², trong khi giá đất nông nghiệp chỉ 85 nghìn đồng/m², theo bảng giá của địa phương, dẫn đến khoản chênh lệch lớn và chi phí sử dụng đất rất cao.

Trước thực trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất, nhằm đảm bảo mức thu phù hợp và báo cáo trước ngày 10-9-2025.