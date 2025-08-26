Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với mưa lũ sau bão số 5 26/08/2025 09:13

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát các khu vực thủy điện, hồ đập, sông suối để dự báo sớm.

7h sáng 26-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An chiều tối hôm qua. Đến sáng sớm nay, bão di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa gió tại Hà Tĩnh đã ngớt, nhưng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Hà Tĩnh - Nghệ An là khu vực tâm bão đổ bộ. Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết đến thời điểm này, mưa gió cơ bản đã ngớt, không còn tình trạng mưa to và gió giật mạnh như ngày hôm qua.

Tuy nhiên, tỉnh xác định không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoàn lưu bão và mưa lớn, nhất là tại khu vực miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê – nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn cao. Các phương án, kịch bản ứng phó tại khu vực này vẫn được giữ nguyên, cùng với dự trữ nhu yếu phẩm và phương tiện để chủ động sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp về công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ sau bão số 5. Ảnh: VGP

Tỉnh Hà Tĩnh đánh giá dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và cơ quan trung ương kịp thời, sát thực tế, giúp địa phương xây dựng phương án ứng phó hiệu quả. Đồng thời, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ, bão số 5 đã khiến 1 người tử vong do tai nạn khi sửa nhà, 9 người bị thương. Toàn tỉnh có 7 nhà sập, 1.200 nhà ngập sâu, hơn 6.300 nhà tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; Khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản thiệt hại. Hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, lưới điện, viễn thông hư hỏng. Đặc biệt, toàn tỉnh từng mất điện diện rộng; hiện Điện lực Hà Tĩnh phối hợp cùng Điện lực miền Bắc để khắc phục.

Địa phương đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách. Theo dõi sát tình hình mưa bão, đặc biệt tại các huyện miền núi, để chủ động ứng phó. Khắc phục thiệt hại về nhà cửa, huy động lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân sửa chữa, dọn dẹp, sớm trở về nơi ở.

Khôi phục hạ tầng thiết yếu, ưu tiên điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, đảm bảo ổn định sinh hoạt và khai giảng năm học mới vào 5/9.

Rà soát thiệt hại và hỗ trợ đời sống, sản xuất, cung ứng giống, vốn, vật tư cho nông nghiệp. Đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát hồ đập và công trình trọng điểm, ngăn ngừa trục lợi trong thiên tai, đồng thời chuẩn bị báo cáo gửi Chính phủ về tình hình đê kè và nhu cầu hỗ trợ.

Một số xã ở miền núi Nghệ An đang bị chia cắt

Còn tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng mặc dù bão số 5 có diễn biến vô cùng phức tạp, đường đi và tốc độ di chuyển bất thường, song công tác dự báo đã khá sát, tạo điều kiện để địa phương chủ động trong ứng phó.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Đến nay, đánh giá ban đầu cho thấy mức độ thiệt hại do bão số 5 ở Nghệ An nhẹ hơn bão số 3. Nghệ An chưa ghi nhận thiệt hại về người, ngoài một trường hợp tử vong do điện giật ngày 24-8 khi trèo lên mái nhà chống bão, cùng hai người bị thương và một số thiệt hại về nhà ở, giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp...

Hiện giao thông bị ảnh hưởng ở nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đặc biệt là các xã miền núi vốn đã chịu hậu quả bão số 3, nay tiếp tục bị chia cắt. Thông tin liên lạc ở nhiều khu vực, nhất là miền núi, chưa thông suốt; nhiều cột điện gãy, dây điện đứt, mất điện diện rộng, đặc biệt ở vùng ven biển. Điện lực Nghệ An đang phối hợp với Điện lực miền Bắc để khắc phục…

Trước mắt, Nghệ An tập trung chỉ đạo theo phương châm "bốn tại chỗ", khắc phục thiệt hại ban đầu, ưu tiên giao thông, thông tin liên lạc, điện lực. Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là Công điện 147, theo sát diễn biến thời tiết, không chủ quan, vừa khắc phục vừa phòng ngừa. Trọng tâm là đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, nhất là trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở sau bão.

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống nhân dân

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận nỗ lực của hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, đồng thời đề nghị địa phương huy động hệ thống chính trị, đặc biệt là quân đội và công an, khẩn trương khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh thống kê chi tiết số cơ sở giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội bị hư hại để ưu tiên phục hồi, đảm bảo học sinh sớm trở lại trường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị địa phương huy động hệ thống chính trị, đặc biệt là quân đội và công an, khẩn trương khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 5 gây ra. Ảnh: VGP

"Những gì vượt quá khả năng của địa phương, phải báo cáo Chính phủ để kịp thời hỗ trợ, trong đó đặc biệt là vấn đề khôi phục hệ thống điện", Phó Thủ tướng nói và cho biết các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thường xuyên theo dõi, trực tiếp gọi điện nắm tình hình và bày tỏ sự quan tâm đến Hà Tĩnh.

Với tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng lưu ý khu vực miền Tây Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Do vậy, địa phương cần tiếp tục theo dõi sát, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân, không để bị động.

Phó Thủ tướng đề nghị sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát các khu vực thủy điện, hồ đập, sông suối để dự báo sớm. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh phải họp khẩn, kiểm tra các khu vực đông dân cư hạ nguồn sông, khe núi – những điểm có nguy cơ cao.

"Đất đai sau các đợt mưa lũ vừa rồi đã rất yếu, nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở là rất lớn. Đề nghị Nghệ An tập trung chỉ đạo, kiểm tra ngay để có biện pháp phòng ngừa kịp thời," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.