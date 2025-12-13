ASEAN triển khai nhóm giám sát tới biên giới Thái Lan-Campuchia 13/12/2025 19:36

(PLO)- Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ASEAN triển khai nhóm giám sát tới biên giới Thái Lan-Campuchia, kêu gọi hai bên ngừng bắn trong đêm nay.

Ngày 13-12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, cho biết Đội Quan sát ASEAN (AOT), do Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Malaysia dẫn đầu, sẽ được triển khai đến theo dõi tình hình thực địa ở biên giới Thái Lan - Campuchia, theo tờ Cambodianess.

Ông Anwar nói rằng để hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy minh bạch, ông đã đề nghị triển khai AOT.

“Nhiệm vụ này sẽ được bổ trợ bằng năng lực giám sát vệ tinh do Chính phủ Mỹ cung cấp, bắt đầu cùng thời điểm” - ông Anwar cho biết thêm.

Thủ tướng Anwar cho biết thông tin thu thập được từ hình ảnh vệ tinh và quan sát thực địa sẽ do AOT tổng hợp và trình lên các bộ trưởng ngoại giao ASEAN trong cuộc họp giữa các bộ trưởng vào ngày 16-12.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FACEBOOK

“Báo cáo sẽ cung cấp một bức tranh khách quan về tình hình, bao gồm vị trí của cả hai bên, nhằm phục vụ trách nhiệm giải trình, xây dựng lòng tin, và gìn giữ hòa bình cũng như ổn định trong khu vực” - ông Anwar lưu ý.

Cũng trong bài đăng, Thủ tướng Anwar tái khẳng định cam kết của Malaysia trong việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác ASEAN và cộng đồng quốc tế để bảo đảm đối thoại, kiềm chế và ngoại giao được đặt lên hàng đầu.

Ông cho biết đề xuất này được đưa ra sau các cuộc trao đổi riêng rẽ giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Trong các cuộc thảo luận, Thủ tướng Anwar bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình và kêu gọi hai bên thể hiện mức độ kiềm chế cao nhất, lập tức chấm dứt giao tranh và không tiến hành thêm bất kỳ hành động quân sự nào, bao gồm việc sử dụng vũ lực hay điều động các đơn vị vũ trang tiến lên phía trước, có hiệu lực từ 22 giờ ngày 13-12 (theo giờ Đông Dương).

Bình luận về vấn đề này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Campuchia hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về việc thực hiện lệnh ngừng bắn từ tối 13-12 dưới sự giám sát của AOT với sự tham gia của Mỹ.

Thái Lan chưa bình luận về đề xuất ngừng bắn. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói về đề xuất của Thủ tướng Hun Manet liên quan việc xem xét các cuộc đụng độ biên giới thông qua hình ảnh vệ tinh để làm rõ sự thật.

Ông Sihasak cho biết Thái Lan không phản đối đề xuất này nhưng khẳng định rằng mọi cuộc điều tra như vậy phải bao gồm cả vấn đề mìn biên giới.