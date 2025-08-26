Nhiều nơi ở miền Trung tan tác sau bão số 5 26/08/2025 10:06

(PLO)- Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 5 đã khiến nhiều nhà bị sập và tốc mái, nhiều hạng mục công trình đổ rạp... tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chiều 25-8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ 11-12, giật cấp 13. Sau hơn 10 tiếng lưu trên đất liền, sáng 26-8, bão suy yếu và tan dần trên khu vực Trung Lào.

Một số biển báo ở Hà Tĩnh bị gió bão quật đổ. Ảnh: PHI HÙNG

Với sức gió mạnh nhất trên cấp 10, kèm theo mưa lớn, sóng biển dâng cao, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các phường tại Nghệ An, Hà Tĩnh…

Cây đổ làm nhiều ô tô bị đè bẹp. Ảnh: ĐẮC LAM

Nhiều nhà bị sập và tốc mái, cây xanh bật gốc tại nhiều tuyến phố, công trình đổ rạp, nhiều điểm bị sạt lở, giao thông chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc ở nhiều khu vực, nhất là miền núi, chưa thông suốt...

Cây đổ xơ xác tại địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung, đến sáng nay, Nghệ An chưa ghi nhận thiệt hại về người trong cơn bão (một trường hợp tử vong do điện giật ngày 24-8 tại xã Bích Hào (Thanh Chương cũ) khi trèo lên mái nhà chống bão), hai người bị thương.

Cây xanh bật gốc tại địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An sau khi bão quét qua. Ảnh: ĐẮC LAM

Nhà ở có 91 căn bị hư hỏng, hàng loạt nhà tốc mái, 30 nhà bị ngập nước. Ngành giáo dục ghi nhận hai điểm trường, chín phòng học tốc mái, một cơ sở y tế cũng bị tốc mái.

Nông nghiệp bị ảnh hưởng 6.975 ha lúa hè thu, cùng một số diện tích rau màu, cây ăn quả. Sơ bộ có khoảng 3.000 cây xanh bị đổ gãy, ước tính thực tế có thể tới hàng chục nghìn. Chăn nuôi gia súc thiệt hại không đáng kể.

Dù đã được chằng chống nhưng cây xanh vẫn không chịu được sức gió khi bão đổ bộ. Ảnh: ĐẮC LAM

Cạnh đó, hạ tầng thủy lợi bị sạt lở, cuốn trôi 1.700 m kênh mương; hơn 90 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Giao thông bị ảnh hưởng ở nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đặc biệt là các xã miền núi vốn đã chịu hậu quả bão số 3, nay tiếp tục bị chia cắt. Một số điểm trên Quốc lộ 7 sạt lở đang được tập trung khắc phục.

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ gây ngập lụt tại miền núi tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

Sáng nay, 26-8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ (đặt tại Nghệ An), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá thiệt hại, triển khai các giải pháp khắc phục sau bão, ứng phó với hoàn lưu bão số 5.