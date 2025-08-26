Nghệ An ngổn ngang cây đổ, giao thông ách tắc sau bão số 5 26/08/2025 17:46

Theo ghi nhận, trên tuyến đường Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), giao thông bị ách tắc do nhiều cây đổ chắn ngang. Dọc các tuyến Phan Đăng Lưu, Võ Thị Sáu, Lê Duẩn (TP Vinh cũ, Nghệ An) cũng xuất hiện hàng loạt cây xanh ngã đổ, nằm ngổn ngang trên mặt đường.

Một phần nguyên nhân là vì trước khi bão số 5 đổ bộ, nhiều phường như Trường Vinh, Thành Vinh… chưa chú trọng việc chặt tỉa cành cây hai bên đường. Vì vậy, khi bão quần thảo, gió mạnh đã khiến nhiều cây bật gốc, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.