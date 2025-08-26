Video Tin Tức

Nghệ An ngổn ngang cây đổ, giao thông ách tắc sau bão số 5

(PLO)- Bão số 5 quét qua khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh, Nghệ An ngổn ngang cây đổ, gây ách tắc giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận, trên tuyến đường Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), giao thông bị ách tắc do nhiều cây đổ chắn ngang. Dọc các tuyến Phan Đăng Lưu, Võ Thị Sáu, Lê Duẩn (TP Vinh cũ, Nghệ An) cũng xuất hiện hàng loạt cây xanh ngã đổ, nằm ngổn ngang trên mặt đường.

Một phần nguyên nhân là vì trước khi bão số 5 đổ bộ, nhiều phường như Trường Vinh, Thành Vinh… chưa chú trọng việc chặt tỉa cành cây hai bên đường. Vì vậy, khi bão quần thảo, gió mạnh đã khiến nhiều cây bật gốc, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.

ĐẮC LAM
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#bão số 5 #ngã đổ cây do bão số 5 #thiệt hại bão số 5 #cây xanh ngã đổ #ảnh hưởng của bão số 5

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm