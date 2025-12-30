Đưa 3.289 dự án, 70.000 ha đất và 1,67 triệu tỉ đồng vào khai thác nhờ cơ chế đặc thù 30/12/2025 15:53

(PLO)- Triển khai các Nghị quyết của Quốc hội thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng đã giải quyết nhiều vướng mắc tại các dự án tồn đọng.

Sáng 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai hai nghị quyết quan trọng của Quốc hội khóa XV.

Đó là Nghị quyết số 265/2025/QH15 về mở rộng việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; Nghị quyết 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Khắc phục manh mún, chồng chéo

Theo báo cáo tại hội nghị, cả nước hiện có gần 3.000 dự án tồn đọng với 153.000 ha đất, tổng vốn đầu tư 2,46 triệu tỉ đồng, gây lãng phí lớn. Trước đó, một số Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội đã áp dụng cơ chế đặc thù tại một số địa phương như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến tới nhiều địa phương. Ảnh: VGP

Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 5.203 dự án. Trong đó, 3.289 dự án với 1,67 triệu tỉ đồng và 70.000 ha đất được đưa vào khai thác. Ban Chỉ đạo 751 do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đứng đầu đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, hỗ trợ rà soát nhanh chóng.

Nghị quyết 265/2025/QH15 mở rộng cơ chế này ra toàn quốc, cho phép điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm thời hạn, xác định giá đất cho các dự án không đấu giá đúng quy định.

Nghị quyết 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương hợp nhất ba chương trình: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đây là bước đột phá nhằm khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo.

Thời gian qua, ba chương trình đã góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp Việt Nam trở thành hình mẫu thế giới về mục tiêu thiên niên kỷ. Tuy nhiên, cơ chế phức tạp dẫn đến triển khai còn chậm. Nghị quyết mới quy định rõ phạm vi đến năm 2035, ưu tiên vốn cho vùng lõi nghèo, biên giới, hải đảo.

Các đại biểu thống nhất rằng hiệu quả của các nghị quyết phụ thuộc hoàn toàn vào tổ chức thực hiện. Trong đó, cần khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Quốc hội, xây dựng kế hoạch có trọng tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực.

Nhiều kết quả tích cực

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đất đai sau thời gian thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội đã đạt kết quả tích cực.

Nhiều vướng mắc được xử lý giúp giải phóng nguồn lực cho nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ cho 5.203 dự án. Trong đó, 3.289 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỉ đồng, 70 nghìn ha đất đã được đưa vào khai thác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận 2.991 dự án khó khăn, kéo dài với quy mô hơn 153 nghìn ha, tổng mức đầu tư 2,46 triệu tỉ đồng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ xác định 491 dự án cần tiếp tục thanh tra; khoảng 2.500 dự án còn lại tiếp tục thực hiện theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170.

Thủ tướng khẳng định việc này góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và hai con số những năm tiếp theo.

Về Nghị quyết số 257/2025/QH15, Thủ tướng khẳng định đây là chủ trương lớn nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp và an sinh xã hội. Việc hợp nhất ba chương trình mục tiêu quốc gia là cần thiết để tránh trùng lặp, đẩy mạnh phân cấp trong triển khai.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% trước ngày 31-1-2026.