Nghịch lý Quả bóng vàng không dành cho cầu thủ xuất sắc nhất 06/09/2025 13:54

(PLO)- Cựu danh thủ Anh Michael Owen tin rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không phải lúc nào cũng giành được Quả bóng vàng, khi sự mong đợi dành cho giải thưởng năm 2025 ngày càng tăng cao.

Khi bóng đá thế giới đang dồn mọi sự chú ý về lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 diễn ra vào ngày 22-9 tại Paris, cựu danh thủ Michael Owen đã lên tiếng về bản chất thực sự của giải thưởng cá nhân danh giá nhất hành tinh này. Owen từng giành Quả bóng vàng năm 2001 khi chơi cho Liverpool tin rằng không phải lúc nào cầu thủ hay nhất thế giới cũng là người nâng cao danh hiệu này.

Năm 2001, Owen đã vượt qua Raul cùng nhiều tên tuổi khác nhờ một mùa giải rực rỡ, giúp Liverpool thâu tóm Cúp UEFA, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, kể từ sau thời điểm đó, bóng đá thế giới gần như chứng kiến một giai đoạn thống trị tuyệt đối của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Từ năm 2008 đến 2023, hai siêu sao này thay nhau giành Quả bóng vàng, biến giải thưởng trở thành cuộc đua song mã suốt hơn một thập kỷ.

Nhưng bóng đá luôn vận động. Năm 2024 chứng kiến một cột mốc mới khi Rodri, tiền vệ đánh chặn tài hoa của Manchester City, bất ngờ được vinh danh, chính thức khép lại kỷ nguyên Messi - Ronaldo. Điều này mở ra một câu hỏi lớn cho phần còn lại của thế giới bóng đá: liệu ai sẽ là người kế nhiệm danh hiệu năm 2025, khi cán cân quyền lực dường như đã cân bằng trở lại?

Cựu danh thủ Anh Owen đánh giá cao Mbappe cho danh hiệu cá nhân mùa này. Ảnh: EPA.

Những cái tên nổi bật nhất lúc này là Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain, Lamine Yamal của Barcelona, cùng Vitinha, những cầu thủ vừa có mùa giải bùng nổ cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Dù Kylian Mbappe vẫn nằm trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng, nhiều chuyên gia nhận định tiền đạo người Pháp không phải là chọn lựa hàng đầu, bởi Dembele mới là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Les Bleus lẫn PSG ở mùa giải vừa qua.

Chia sẻ trên podcast Rio Presents, chuyên gia bóng đá Owen nói thẳng: “Tôi nghĩ Mbappe hiện tại là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng không nhất thiết cầu thủ xuất sắc nhất sẽ giành Quả bóng vàng. Đã có những mùa giải mà người giỏi thứ 8, thứ 9 thế giới cũng có thể đoạt giải, nếu họ nằm trong một tập thể thành công, thi đấu nổi bật đúng thời điểm”.

Owen cũng khẳng định rằng Quả bóng vàng không bao giờ rơi vào tay “những cầu thủ tệ hại”, nhưng yếu tố quyết định vẫn là câu chuyện về danh hiệu tập thể và sự nổi bật trong một mùa giải cụ thể, thay vì tài năng tuyệt đối. “Bạn phải có một mùa giải tuyệt vời, nằm trong nhóm những cầu thủ hay nhất, và đội bóng của bạn cũng phải gặt hái thành công. Chỉ khi hội tụ cả hai yếu tố đó, Quả bóng vàng mới tìm đến bạn”, Owen nhấn mạnh.

Dembele hiện là một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Mbappe, ở tuổi 26, đã chuyển đến Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng được mong chờ nhất thế giới bóng đá năm nay. Owen, người từng trải qua khoảng thời gian thi đấu ở Bernabeu, không hề bất ngờ trước tốc độ hòa nhập đáng kinh ngạc của Mbappe.

“Tôi không ngạc nhiên. Cậu ấy quá xuất sắc. Một cầu thủ từng lập hat trick ở chung kết World Cup, từng tỏa sáng trong những trận cầu đỉnh cao, việc cậu ấy nhanh chóng tỏa sáng ở Madrid là điều hiển nhiên. Ở Real, bạn được thi đấu cùng những ngôi sao, cầm bóng phần lớn thời gian, gần như mọi trận đấu đều thuận lợi. Ghi bàn ở đó không khó, thậm chí còn trở thành thói quen”, cựu tuyển thủ Anh chia sẻ.

Lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay hứa hẹn kịch tính hơn bao giờ hết. Sự thay đổi cán cân quyền lực trong bóng đá châu Âu, cùng việc các ngôi sao trẻ như Yamal, Vitinha hay những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Dembele chen chân vào cuộc đua, khiến kết quả trở nên khó đoán.

Ngôi sao Mbappe mùa này khó lòng giành danh hiệu cá nhân cao quý. Ảnh: EPA.

Sau hơn 15 năm, người hâm mộ đã bắt đầu quen với một thế giới bóng đá không còn bị chi phối bởi Messi và Ronaldo. Và giờ đây, câu hỏi lớn không chỉ là “Ai hay nhất?”, mà là “Ai nổi bật nhất đúng lúc?”.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của Michael Owen cũng cho thấy rõ ràng bóng đá không phải lúc nào cũng công bằng tuyệt đối với những thiên tài lớn nhất. Đôi khi, chính khoảnh khắc, danh hiệu tập thể, hay câu chuyện truyền cảm hứng của một mùa giải lại là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến Quả bóng vàng.