Rơi vào thế hiểm nghèo, đội tuyển U-23 Malaysia buộc phải thắng Mông Cổ 06/09/2025 13:31

(PLO)- Sau cú sảy chân đáng tiếc trước Lebanon, đội tuyển U-23 Malaysia đang đứng trước trận đấu quan trọng bậc nhất của mình ở bảng F vòng loại U-23 châu Á vào đêm 6-9.

Tại sân vận động Thammasat (Pathum Thani, Thái Lan), thầy trò HLV Nafuzi Zain sẽ đối đầu U-23 Mông Cổ, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng không vì thế mà đội tuyển U-23 Malaysia có thể chủ quan.

Trận thua 0-1 trước Lebanon hôm giữa tuần vẫn khiến nhiều cầu thủ Malaysia tiếc nuối. Đó là một trận đấu mà đội bóng áo vàng đã kiểm soát phần lớn thời gian, tạo ra không ít cơ hội nhưng lại không thể một lần đưa bóng vào lưới. “Các cầu thủ thực sự thất vọng vì chúng tôi biết mình không nên thua Lebanon”, HLV Nafuzi chia sẻ, “Thất bại này đã ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ở cấp độ quốc tế, cơ hội không đến nhiều, và chúng tôi cần phải quyết liệt, sắc bén hơn”.

Dù vậy, cánh cửa đi tiếp chưa hoàn toàn khép lại với đội tuyển U-23 Malaysia. Với thể thức chỉ lấy đội nhất bảng cùng bốn đội nhì có thành tích tốt nhất, việc giành trọn 6 điểm ở hai trận cuối là nhiệm vụ bắt buộc. Đó là lý do trận đấu với Mông Cổ mang ý nghĩa sống còn. “Mục tiêu đầu tiên là phải ghi bàn. Bàn thắng mở tỷ số sẽ mở ra con đường đến 3 điểm. Nếu có thể ghi thêm, đó là lợi thế, nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng”, HLV Nafuzi nhấn mạnh.

Thầy trò HLV Nafuzi chỉ có mỗi con đường phải thắng Mông Cổ. Ảnh: NST.

Nhìn vào kết quả thua 0-6 của Mông Cổ trước chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn, nhiều người có thể nghĩ đây là một đối thủ yếu. Tuy nhiên, nhà cầm quân của đội tuyển U-23 Malaysia cảnh báo các học trò không được phép chủ quan. “Mông Cổ không dễ chơi. Họ mạnh mẽ, có thể lực dồi dào và không ngại va chạm. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ sự tập trung cao độ, bởi bất kỳ sự lơ là nào cũng có thể phải trả giá”, ông nói thêm.

Một yếu tố khác được chú ý là tình trạng thể lực của các cầu thủ. Trận gặp Lebanon đã bào mòn đáng kể sức của các trụ cột. HLV Nafuzi không loại trừ khả năng xoay tua đội hình để đảm bảo hiệu suất cao nhất. “Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình hồi phục. Một số cầu thủ đã có dấu hiệu mệt mỏi, nên có thể có những điều chỉnh nhỏ về nhân sự”, ông tiết lộ.

Đội trưởng Ubaidullah Shamsul Fazili cũng đồng quan điểm với thầy khi cho rằng vấn đề lớn nhất của đội tuyển Malaysia chính là khâu dứt điểm. Từ AFF Cup đến nay, đội bóng này thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, khiến các trận đấu trở nên khó khăn hơn mức cần thiết.

Các tuyển thủ trẻ Malaysia còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ảnh: NST.

“Chúng tôi phải tận dụng cơ hội ở trận đấu tiếp theo. Đây là vấn đề tồn tại từ giải AFF đến giờ”, Ubaidullah nói, “Nhưng chúng tôi đang cải thiện, sẽ nỗ lực hết sức để giành ba điểm trọn vẹn. Quan trọng là không được xem thường Mông Cổ dù họ vừa thua đậm Thái Lan. Tất cả sẽ phụ thuộc vào cách chúng tôi thi đấu”.

Trong khi đội tuyển U-23 Malaysia chạm trán Mông Cổ, trận đấu còn lại của bảng F cũng rất đáng chú ý: Thái Lan sẽ gặp Lebanon – cuộc đối đầu có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện tranh vé đi tiếp. Nếu Lebanon tiếp tục có điểm, áp lực lên Malaysia sẽ lớn hơn nhiều.

Ở thời điểm quan trọng này, tâm lý ổn định, khả năng tận dụng thời cơ và sự gắn kết trong lối chơi sẽ là chìa khóa. Đội tuyển U-23 Malaysia đang rơi vào thế hiểm nghèo nên rất cần một chiến thắng để giữ lại hy vọng, đồng thời muốn khẳng định bản lĩnh của mình sau thất bại vừa qua. Một trận đấu “phải thắng” đã ở ngay trước mắt, và chỉ một kết quả tích cực mới đủ giúp họ tiếp tục mơ về chiếc vé tới Saudi Arabia năm sau.