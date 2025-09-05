Đội tuyển Singapore đá giao hữu trong thinh lặng, Iraq lội ngược dòng trước Hong Kong 05/09/2025 12:49

(PLO)-Đội tuyển Singapore đi gặp đại kỳ phùng và truyền thông nước nhà "không kèn, không trống"...

+ Đội tuyển Singapore thua Malaysia:

Đội tuyển Singapore đến Kuala Lumpur đá giao hữu, một trận đấu mà lịch sử của nó luôn nóng trên truyền thông và nóng trên sân.

Đội tuyển Singapore bị Malaysia đánh bại 2-1 đêm 4-9 tại Bukit Jalil. Ảnh: FAM

Tuy nhiên đêm 4-9, đội tuyển Singapore đã thua chủ nhà Malaysia 1-2 trên sân Bukit Jalil. Báo chí Singapore không một bài, một tin dự đoán, tường thuật trận đấu.

Đội tuyển Singapore hiện đang tìm kiếm HLV mới, trong danh sách các ứng viên có cả HLV Mano Polking của CA. Hà Nội. Ông vào vòng chung khảo cùng 4 tên tuổi khác trong đó có Cannavaro, Harry Kewell, Jesus Casas...

Dẫn dắt đội tuyển Singapore hiện là HLV tạm quyền Gavin Lee.

Tám tháng về trước đội tuyển Singapore có trận hòa Malaysia cũng tại Bukit Jalil khiến Malaysia bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup 2024 còn đội tuyển Singapore vào bán kết và thua Việt Nam cả 2 lượt trận đi và về.

Đêm 4-9, sáng ngày 5-9, hầu hết báo chí Singapore không một lời nhắc về đội tuyển Singapore vốn từng một thời tự hào là thế lực hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên fan bóng đá đảo quốc đang quay lưng với bóng đá nước nhà.

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia cũng duy trì chuỗi trận bất bại khi ngồi ghế dẫn dắt tuyển Malaysia sau AFF Cup 2024, trong đó có trận thắng tuyển Việt Nam 4-0.

+ Iraq ngược dòng thắng Hong Kong 2-1 vào chung kết với Thái Lan:

King’s Cup 2025 của Thái Lan, giải đấu lần thứ 51 đã xác định hai cặp đấu tranh hạng. Bán kết 1, Hong Kong dẫn trước Iraq 1-0 ở phút 60, sau đó ngôi sao Mohannad Ali có cú đúp vào các phút 68 và 80 giúp Iraq có cuộc ngược dòng thắng 2-1.

Tuyển Thái Lan đánh bại Fiji 3-0 và tranh ngôi vô địch cùng Iraq. Ảnh: S.S

Iraq sẽ gặp nhà đương kim vô địch, chủ giải tuyển Thái Lan (thắng Fiji 3-0 ở bán kết 2) tranh ngôi vô địch ngày 7-9. Còn Hong Kong và Fiji tranh hạng 3. Giải King’s Cup 2025 này, FIFA công nhận để tính điểm xếp hạng hàng tháng cho những đội tham gia.

Thầy trò HLV Graham Arnold của Iraq đang ráo riết chuẩn bị để tham dự vòng Play off World Cup 2026 cùng bảng B với Indonesia và Saudi Arabia.

+ Đội tuyển Indonesia có còn hơn không:

Đó là câu nói của HLV Patrick Kluivert khi có Đài Loan thế chỗ Kuwait rút lui. Đội tuyển Indonesia đang ráo riết chuẩn bị vòng Play off tranh suất đi World Cup 2026 vào tháng 10 tới.

HLV Patrick Kluivert (trái) rất vui khi có đội Đài Loan thay thế Kuwait đến Indonesia đá giao hữu. Ảnh: Bola

Đội tuyển Indonesia sẽ đá giao hữu với Đài Loan tại sân Bung Tomo thuộc tỉnh Surabaya tối 5-9. Đài Loan chính là đội “thế vai” Kuwait rút lui. Tình hình xã hội ở Indonesia đang rất bất ổn, bạo loạn xảy ra khắp nơi.

Sau khi tiếp Đài Loan, tuyển Indonesia sẽ tiếp Lebanon cũng tại sân Bung Tomo.

+ Đội tuyển Nga hòa Jordan 0-0:

Tuyển Nga tiếp Jordan tại Moscow và hòa 0-0 tối 4-9. Ảnh: S.E

Trận giao hữu giữa đội tuyển Nga và đại diện châu Á Jordan diễn ra ở sân quốc gia Moscow không bên nào ghi được bàn thắng. HLV Valery Karpin chỉ tập trung những cầu thủ trong nước tiếp đại diện Tây Á Jordan.