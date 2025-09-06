Djokovic “tâm phục khẩu phục” khi Alcaraz - Sinner đấu chung kết giải Mỹ mở rộng 06/09/2025 11:11

Djokovic dừng bước trước Alcaraz tại bán kết giải Mỹ mở rộng 2025. Ảnh: ATP

Chia sẻ với giới truyền thông, Nole thừa nhận sẽ là một thử thách cực đại để anh đánh bại Alcaraz hay Jannik Sinner tại các giải Grand Slam trong tương lai.

Djokovic và Grand Slam thứ 25 vẫn chỉ là giấc mơ

Kể từ đầu mùa 2024, Djokovic miệt mài săn tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp và đã thua ở ba giải lớn năm nay trước Sinner và Alcaraz – hiện là hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới.

Tay vợt 38 tuổi đã từng hạ Alcaraz ở tứ kết Úc mở rộng hồi đầu năm, nhưng sau đó buộc phải bỏ cuộc ở bán kết trước Alexander Zverev vì chấn thương chân. Kể từ đó, Djokovic liên tiếp thua trắng ba set ở bán kết: trước Sinner tại Roland Garros và Wimbledon, và mới đây trước Alcaraz tại bán kết giải Mỹ mở rộng.

“Tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Sẽ rất khó để tôi vượt qua được rào cản mang tên Sinner, Alcaraz ở các trận Grand Slam năm set. Tôi nghĩ mình có cơ hội hơn ở thể thức ba set thắng hai, nhưng đánh năm set thì quá khó”, Djokovic nói đầy thất vọng tại buổi họp báo giải Mỹ mở rộng.

Kể từ khi Djokovic đoạt Grand Slam gần nhất tại giải Mỹ mở rộng 2023, Sinner (24 tuổi) và Alcaraz (22 tuổi) đã thay nhau thống trị cả 7 danh hiệu lớn tiếp theo. Bộ đôi này đã sẵn sàng ở chung kết Mỹ mở rộng năm nay. Đây cũng là trận tranh cúp Grand Slam lần thứ ba liên tiếp, sau khi Sinner vừa đánh bại Felix Auger-Aliassime tỉ số 3-1.

Không thể hạ gục Alcaraz, Sinner với thể thức đấu năm set

Kể từ năm 2017, Djokovic lần đầu tiên không thể vào chung kết bất kỳ giải Grand Slam nào, dù anh đã vào tận đến bán kết cả bốn giải mùa này. Dù vẫn hài lòng với phong độ của bản thân khi dễ dàng tiến vào bán kết ở New York, nhưng Djokovic thừa nhận có sự chênh lệch về thể lực và sức bền so với các đối thủ trẻ.

Đẳng cấp của Alcaraz đã vượt xa các đối thủ ở đấu trường Grand Slam. Ảnh: ATP

Djokovic nhận xét: “Họ quá giỏi, chơi ở đẳng cấp rất cao. Đáng tiếc là tôi kiệt sức sau set hai [gặp Alcaraz]. Tôi nghĩ mình đủ năng lượng để đấu ngang với cậu ấy trong hai set, nhưng sau đó thì hoàn toàn hụt hơi, trong khi Alcaraz vẫn duy trì được nhịp độ. Cảm giác đó cũng lặp lại khi tôi gặp Jannik. Đánh năm set khiến mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn với tôi, đặc biệt là ở giai đoạn cuối các giải Grand Slam”.

Djokovic từng nói bóng gió việc anh đang gần đến hồi kết của sự nghiệp huyền thoại. Sau trận thua Sinner ở bán kết Roland Garros, Nole nói đó có thể là “trận đấu cuối cùng tôi chơi ở đây”. Tuy nhiên, anh vẫn cho biết sẽ tiếp tục thi đấu mùa tới. Sau một trận thua khác ở bán kết Wimbledon, Djokovic lại nói, sẽ trở lại “ít nhất thêm một lần nữa”.

Sau trận thua tại bán kết giải Mỹ mở rộng, Djokovic một lần nữa khẳng định mong muốn thi đấu trọn vẹn mùa Grand Slam 2026. Mùa này, anh ưu tiên đấu các giải lớn và bỏ qua nhiều giải nhỏ. Djokovic cho biết sẽ cân nhắc lại chiến lược, bởi anh có thể sẽ cạnh tranh tốt hơn ở các giải đấu thể thức ba set.

“Tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn ở những giải ba set thắng hai, các giải một tuần hoặc Masters kéo dài gần hai tuần với vài ngày nghỉ giữa các trận. Như vậy tôi sẽ dễ đối đầu với họ hơn”, Djokovic phân tích.

Hiện Djokovic đang xếp hạng 7 thế giới, dự kiến sẽ vươn lên hạng 4 ở bảng xếp hạng tuần tới. Anh đứng thứ ba trong cuộc đua giành vé dự ATP Finals, sau Sinner và Alcaraz nhưng vẫn chưa chắc chắn lịch thi đấu phần còn lại của mùa giải. Dự kiến, Nole chỉ tham gia một giải ATP 250 tại Athens vào đầu tháng 11 (trước đây tổ chức ở Belgrade, do em trai Djordje Djokovic làm giám đốc giải).

Djokovic nhấn mạnh, anh vẫn còn niềm vui trong thi đấu và đặc biệt biết ơn tình cảm của người hâm mộ. Trong trận gặp Alcaraz, khán giả trên sân Arthur Ashe nhiều lần hô vang “No-vak, No-vak” và đứng dậy cổ vũ sau các pha bóng bền.