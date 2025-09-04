“Bà mẹ một con” gây chấn động giải Mỹ mở rộng 04/09/2025 13:35

(PLO)-“Bà mẹ một con” Naomi Osaka tiếp tục phong độ hồi sinh tại giải Mỹ mở rộng, sau chiến thắng hạt giống số 11 Karolina Muchova tỉ số 6-4, 7-6 (3).

"Bà mẹ một con" naomi Osaka vui mừng với suất đấu bán kết. Ảnh: FACEBOOK OPEN

Kể từ khi đăng quang cách đây 5 năm, đây lần đầu tiên “bà mẹ một con” giành quyền chơi trận bán kết tại Flushing Meadows.

Osaka vào bán kết Grand Slam sau hơn 5 năm

“Điều này có ý nghĩa rất lớn. Thật sự tôi cũng bất ngờ khi mình chưa khóc. Đó là cả một quá trình làm việc chăm chỉ mà các bạn không nhìn thấy. Tôi chỉ muốn biết ơn đội ngũ của mình và hạnh phúc vì được khỏe mạnh”, Osaka - “bà mẹ một con” chia sẻ sau chiến thắng.

Là hạt giống số 23, Osaka cũng nâng thành tích tại các trận tứ kết Grand Slam lên 5-0 (tất cả đều trên mặt sân cứng), tiếp tục duy trì “truyền thống vô địch” mỗi khi lọt vào vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất ở một giải Grand Slam.

Những danh hiệu đó đến tại giải Mỹ mở rộng 2018 và 2020, cùng Úc mở rộng 2019 và 2021. Chiếc cúp gần nhất ở Melbourne Park cũng là lần cuối cùng Osaka lọt tới vòng 4 một giải Slam – cho đến Mỹ mở rộng năm nay.

Được xếp hạt giống trở lại lần đầu tiên kể từ sau khi sinh con gái Shai vào tháng 7-2023, “bà mẹ một con” đang thể hiện phong độ quần vợt tốt nhất kể từ khi trở lại sau 17 tháng nghỉ thi đấu để làm mẹ. Osaka đã vượt qua hạt giống số 3 - Coco Gauff 6-3, 6-2 ở vòng 4 và mới thua duy nhất một set kể từ đầu giải.

Chiến thắng trước Muchova cũng là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Osaka trước đối thủ thuộc top 20 WTA ở cấp độ tour, cân bằng chuỗi dài nhất trong sự nghiệp (2019–2020).

Á quân Roland Garros 2023 và từng 2 năm liên tiếp vào bán kết Mỹ mở rộng – Muchova đã phải thi đấu tổng cộng 145 game tại giải này, nhiều nhất trong 5 vòng đầu của một kỳ giải Mỹ mở rộng trong kỷ nguyên Mở. Cô đã phải đánh 3 set ở cả 4 vòng trước.

Ở tuổi 27, “bà mẹ một con” Osaka sẽ đối đầu hạt giống số 8 - Amanda Anisimova ở bán kết. Tay vợt người Mỹ vừa tạo cú sốc khi loại hạt giống số 2 - Iga Swiatek. Tức chưa đầy 2 tháng sau khi để thua Swiatek 0-6, 0-6 ở chung kết Wimbledon.

Osaka đối đầu Anisimova ở vòng kế tiếp. Ảnh: WTA

Hạt giống số 8 Anisimova lần đầu tiên vào bán kết tại Flushing Meadows, cũng là lần thứ ba trong sự nghiệp cô góp mặt ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất một giải Grand Slam.

“Trở lại sau Wimbledon như thế thật sự rất đặc biệt với tôi. Tôi cảm thấy mình đã làm việc rất chăm chỉ để xoay chuyển tình thế. Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt”, tay vợt sinh ra ở New Jersey và lớn lên tại Florida – Anisimova chia sẻ.

Trước hạt giống số 2 - Swiatek (nhà vô địch Mỹ mở rộng 2022,), những cú đánh mạnh mẽ và sự bình tĩnh mà Anisimona thể hiện tại sân Arthur Ashe, tạo nên sự đối lập hoàn toàn so với những gì diễn ra trên sân Trung tâm All England Club ngày 12-7.

Trận chung kết đó chỉ kéo dài 57 phút và Anisimova chỉ giành được 24 điểm. Nhưng ở trận này, cô đã vượt qua con số đó ngay giữa set đầu.

Bại tướng Swiatek nhấn mạnh: “Mọi người đều biết Amanda có thể chơi tốt như thế nào dù ở Wimbledon cô ấy không chơi tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ luôn mắc cùng những sai lầm hay cảm thấy giống như thế. So với Wimbledon, hôm nay cô ấy di chuyển tốt hơn, chơi hay hơn. Mọi thứ đều khác”.

Nếu ở Wimbledon, Anisimova bật khóc trong bài phát biểu của á quân, thì tại New York lần này cô cười rạng rỡ, liên tục được khán giả cổ vũ nồng nhiệt trong cuộc phỏng vấn sau trận.

“Được thi đấu ở đây thật sự quá đặc biệt. Tôi đang có hành trình tuyệt vời nhất sự nghiệp. Ngay từ đầu tôi đã cố gắng tự thúc đẩy mình. Cô ấy là một trong những đối thủ khó nhất mà tôi từng gặp. Tôi biết mình sẽ phải chiến đấu đến cùng.”, Anisimova chia sẻ.